El nuevo agente de Ez Abde rompe su silencio sobre el presunto interés del PSG

Alejandro Camaño sale al paso de los rumores que vinculan al extremo marroquí con los parisinos en el inminente mercado invernal tras la grave lesión sufrida en Champions League por Kvaratskhelia, que se perderá lo que resta de temporada al ser intervenido del ligamento cruzado anterior

Primero fue Manu Fajardo quien salía al paso de los rumores que vinculan a su pupilo Ez Abde con el PSG en el inminente mercado invernal para cubrir la baja por lesión grave de Khvicha Kvaratskhelia, que se perderá lo que resta de temporada al romperse ante el FC Barcelona en la Champions League el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. No será porque los parisinos no tienen alternativas arriba, aunque el georgiano, sexto en la clasificación durante la entrega del último Balón de Oro, deja un hueco muy grande a Luis Enrique Martínez, que ya avisaba de que no estaba decidido si ficharían o no en enero.

"Todo lo que ha estado circulando recientemente sobre el interés del Paris Saint-Germain en fichar a Abdessamad Ezzalzouli es falso; no son más que mentiras", sentenciaba este viernes el director deportivo verdiblanco en declaraciones exclusivas al portal 'Winwin.com', que también hablaba durante el fin de semana con el nuevo agente del atacante, que cambió recientemente a Javier Garrido y su empresa de representación IF Football (que ya desmintieron un acercamiento desde el Parque de los Príncipes en anteriores ventanas) por Footfeel ISM, con un Alejandro Camaño al frente que podría tener otra visión del asunto.

Pero nada más lejos de la realidad: "Ez Abde está disfrutando mucho en el Real Betis, está muy contento y jugando muy bien. Lo cierto es que ahora mismo no piensa en nada más que en el Real Betis". Además, el intermediario hispano-argentino negaba igualmente cualquier plan del Barça por recuperar a su ex pupilo, que vendió en 2023 a los heliopolitanos por 7,5 millones de euros, conservando un 50% del pase que luego, a cambio de que en La Palmera autorizasen la salida anticipada de Vitor Roque rumbo al Palmeiras, quedó reducido al 20%, si bien existen diferentes cláusulas en el contrato por las que, si se apuran los 60 millones de su rescisión, al Camp Nou sólo llegarían 9,6 kilos.

"No, eso tampoco es cierto. Lo único que me importa ahora mismo es que el jugador rinda muy bien en su club, el Real Betis", zanjaba Alejandro Camaño ante la llamada de 'Winwin.com', dejando claro que la sintonía entre todas las partes sigue siendo absoluta. De la misma forma opinaba en DAZN el experto en el mercado Matteo Moretto: "Hay mucho ruido, muchos rumores. Es cierto que Ez Abde comparte representante con Achraf Hakimi y que son muy amigos, pero a mí me lo desmienten. Tiene contrato hasta 2029, está súper contento en La Cartuja y el Betis está contento con él. De momento del tema del PSG no hay muchas opciones".

Mika Godts se pone las pilas como sustituto de Kvaratskhelia

Reclutado el pasado verano del Ajax a cambio de 45 millones de euros, el fichaje de Mika Godts era una forma del PSG de añadir competencia al extremo izquierdo titular, Khvicha Kvaratskhelia. Ahora, el belga es uno de los efectivos natos para esa demarcación y, aunque Luis Enrique Martínez probó en el primer partido tras el duelo de UCL contra el FC Barcelona a Désiré Doué ahí, el de Leuven salió desde el banquillo para firmar el segundo y amarrar el triunfo (2-0) ante el Olympique de Lyon. Ya este pasado viernes en Le Havre, el propio Godts asaltaba la titularidad y colaboraba con otra diana en el 1-5 final de los parisinos ('hat-trick' de Hakimi), aferrándose al puesto.