Betis Deportivo 0-2 Recreativo Huelva: El pobre asalto al liderato se topa con una versión arrolladora del Decano

El filial verdiblanco apenas fue capaz de generar situaciones de peligro ante los onubenses, que se adelantaron con un gol de falta de José Carlos y no pararon de desarbolar a la defensa local con los hiperactivos Ale Martín y Aitor García

El RC Recreativo de Huelva llegaba a Los Bermejales como líder de la clasificación del Grupo IV de Segunda Federación, con dos puntos de ventaja sobre el segundo, un Betis Deportivo que se queda ahora a cinco del 'Decano' después de la derrota por 0-2 que ha encajado en la mañana de este domingo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

Manu González sólo logra retrasar unos minutos lo inevitable

El filial bético tenía problemas en defensa. Dani Fragoso tuvo que reubicar en el eje al carrilero Carlos de Roa, ya que Emmanuel Ngoran era baja por sanción al tener que cumplir ciclo de amarillas. Además, Enzo Fierro se lo perdía por lesión. Con todo, la principal novedad en el once verdiblanco fue la titularidad de Manu González -tercer portero del primer equipo- en detrimento de un Álvaro de Pablo que ha firmado un buen primer tramo de curso.

Sólo 4 minutos tardó en intervenir el campeón de Europa sub 19, que atrapó un disparo de Samu Cortés. El Recre causaba estragos con una presión muy alta que le permitía recuperar en campo rival. Así, en una recuperación de Segura con un centro que Ale Marín no logró embocar por muy poco, los visitantes volvieron a tenerla para adelantarse. Repitieron acercamiento poco después, con un zapatazo alto de Aitor García tras una habilidosa acción de Marín pegado a la banda.

La primera media hora fue de asedio visitante. Entre Aitor García y Ale Marín desaborlaban la defensa verdiblanca de manera repetitiva. El primero volvió a lanzar por encima del larguero y puso un balón medido que Paolo cabeceó fuera por muy poco. El segundo volvió a tenerla en el 27', encontrándose con otra gran parada de Manu González.

José Carlos adelanta al Recre y Ale Martín asesta el golpe definitivo

Tanto estaba yendo el cántaro a la fuente que el 0-1 parecía mera cuestión de tiempo y así fue. En el 31', José Carlos ejecutó una falta directa con un disparo raso que se coló en la portería del Betis sin que nada pudiese hacer su espigado meta. El paso por vestuarios no alteró lo más mínimo el guion de partido.

El Recre salió en la segunda mitad con la firme intención de retomar su dominio para seguir rompiendo por fuera con sus hiperativos atacantes. Ale Martín culminó su partidazo anotando el 0-2 recién pasada la hora de juego; pero antes Aitor García ya había estado a unos centímetros de marcar. No se movería más el marcador. Casi nada se vio del Betis Deportivo. Un disparo desviado de Morante fue su único bagaje ofensivo. Muy pobre asalto al liderato.

Ficha técnica del Betis Deportivo - Recreativo de Segunda RFEF

0- Betis Deportivo: Manu González; Mario Navarro (Cristo López 46'), Curro Macías, De Roa, Ian Forns (Rafa Oya 73'); Migue Romero, Rica Fúnez (Sosu 46'), Iván Corralejo (Borja Alonso 59'); Morante, Rubén de Sá; y Rodrigo Marina (Antonio González 59').

2- RC Recreativo de Huelva: Fernando Padilla; José Carlos, Montero, Bonaque, Nacho Ruiz; Álex Bernal (Mateo Izaguirre 82'), Segura; Ale Marín (Pol Prats 65'), Paolo, Aitor García (Alberto Vela 65'); y Samu Cortés (Charbel 80').

Árbitro: Carlos Palencia Cerdeño (Colegio Castilla La Mancha). Amonestó a los locales Migue Romero e Ian Forns y al visitante Bonaque.

Goles: 0-1 (31') José Carlos; 0-2 (62') Ale Marín.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 9 de liga en el Grupo IV de la Segunda Federación disputado en el Campo 1 de la Ciudad Deportiva Luis del Sol.