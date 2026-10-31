Ruibal, de vuelta, pero con una asignatura pendiente: "La Champions es algo con lo que sueño desde chiquitito"

El de Sallent, que sigue anhelando vestirse de corto en "la máxima competición europea", sintió "mucha emoción" tras regresar a los terrenos de juego más de cinco meses después: "Son muchas horas de gimnasio y de entrenamiento solo; ojalá no me retirara nunca y estuviera aquí hasta que Dios dijese"

"Estoy muy agradecido, siempre lo he dicho, a la gente por las muestras de cariño. Ésta es mi casa y bueno, ojalá no me retirara nunca y estuviera aquí hasta que Dios dijese", confesaba en zona mixta un Aitor Ruibal que regresaba al equipo después de más de cinco meses lesionado y que, ahora, sigue esperando su ansiado estreno en la Champions League: "Ya es increíble lo que el equipo está haciendo hasta ahora. Una victoria allí contra un equipo como el Borussia Dortmund pues... sería la hostia, la verdad". La cita será el próximo miércoles 4 de noviembre a las 21:00 horas en el Signal Iduna Park, con el Real Betis cuarto en LaLiga y con un 9 de 9 en la UCL. Casi nada.

El ansiado reencuentro con el césped

"Sí, bueno, pues muchas ganas, mucha emoción, mucho trabajo, muchas horas de gimnasio y de entrenamiento solo. Y la verdad es que, bueno, muy feliz, muy contento, porque al final estamos aquí para esto, para jugar. El míster me ha dicho que nada, que hiciese lo que tenía que hacer y ya está. La sensación no ha sido la misma (que debutar), pero bueno, sí que es verdad que, lo que he dicho, tenía muchísimas ganas. Ya llevaba un par de partidos en el banquillo, con el partido de Champions aquí en casa, y la verdad es que me emocioné muchísimo, porque era algo que he soñado desde chiquitito; me acuerdo los martes y los miércoles con mi abuelo, pues veíamos muchísimos partidos juntos en la televisión".

Asignatura pendiente, tras convertirse en el bético con más partidos en Europa

"Para mí era un sueño y, bueno, la verdad es que para mí sigue siendo un sueño todavía, pues yo aún no he debutado. Y, bueno, como tú dices, es algo impresionante, es que... ¿qué te voy a decir? Que es la máxima competición europea y es algo único".

La persona que más le ha ayudado durante su larga convalecencia

"Bueno, pues sobre todo quien está en mi casa, pues mi mujer, ¿no? Al final es quien lo ha vivido, pero, bueno, en lo deportivo, pues el cuerpo médico y, sobre todo, pues el readaptador del club, que es el que estaba todos los días a mi lado y el que me tenía que aguantar cuando las cosas no iban lo bien que tendrían que ir".