El Borussia Dortmund cancela entradas a la afición del Betis y pone condiciones a los ubicados fuera de la grada visitante

El Betis ha logrado que los béticos que "habían comprado su localidad fuera del circuito establecido puedan asistir al encuentro" bajo una exigencia estricta, pero no ha podido evitar la anulación en una determinada zona del Signal Iduna Park

El Betis ha conseguido por medio de las gestiones realizadas con el Borussia Dortmund de cara al partido de la Champions del próximo domingo que el club alemán levante su prohibición de ingresar en su estadio con entradas compradas en una zona que no sea reservada para la hinchada visitante.

Y es que las localidades puestas a la venta por la entidad heliopolitana, a priori las únicas válidas para entrar en el Signal Iduna Park, se agotaron de inmediato y ha habido béticos que se han buscado la vida y las consiguieron en otras parcelas del monumental estadio.

El Borussia da marcha atrás y permite entradas en zonas locales con una petición

Así, desde La Palmera afirman que "las gestiones realizadas por el Real Betis han logrado que los béticos que habían comprado su localidad fuera del circuito establecido puedan asistir al encuentro" tras la información que la entidad teutona ha trasladado a su homólogo bético.

Eso sí, a cambio de su visto bueno, los aficionados que se ubiquen fuera de la zona designada para los vsitantes "deberán tener en cuenta unas medidas también excepcionales para asistir al partido": "El Borussia Dortmund pide a los seguidores béticos que, al estar situados en la zona local, eviten llevar prendas del Real Betis Balompié y mantengan un comportamiento deportivo y respetuoso".

El club germano cancela localidades ya compradas en sectores del Fondo Sur

Igualmente, el Borussia ha comunicado al Betis que las entradas adquiridas en los sectores del Fondo Sur (10-15, 80-84, 35-39 y 85-89) han sido canceladas de inmediato por tratarse de una zona exclusiva de los aficionados locales para evitar cualquier tipo de altercado.

Además, como apunta el Betis en un comunicado, el Borussia ha trasladado al Real Betis el reglamento que regula el uso y garantiza la seguridad en el Signal Iduna Park, en vigor desde agosto de 2023 y desde La Palmera se ha instado a sus aficionados que lo cumplan a rajatabla para evitar sanciones.

El Betis pide a sus aficionados cumplir las normas a rajatabla en el Signal Iduna Park

"El Real Betis insta a los béticos desplazados a cumplir escrupulosamente esta normativa. El Club ya ha sido sancionado por UEFA como consecuencia de conductas protagonizadas por algunos aficionados. La existencia de antecedentes por el uso de material pirotécnico y el lanzamiento de objetos supone que cualquier nuevo incidente pueda acarrear consecuencias aún más graves para la entidad y para el conjunto de la afición, incluida la prohibición de asistir a futuros desplazamientos europeos como Bratislava o Múnich", expresa el club, que avisa que actuará con dureza contra los que infrinjan estas normas.

"El Real Betis actuará con el máximo rigor contra cualquier persona que porte o utilice material pirotécnico, lance objetos, participe en altercados o incurra en cualquier otra conducta prohibida. Quienes sean identificados por las autoridades alemanas o por los servicios de seguridad con este tipo de material podrán enfrentarse tanto a las sanciones correspondientes como a las medidas disciplinarias previstas en el reglamento interno del Club, incluida, cuando proceda, la expulsión del cuerpo social del Real Betis Balompié", explica la institución heliopolitana.