Crece la 'marea verde' a Dortmund: polémica aparte, de cabeza al podio histórico

Tras agotar rápidamente las 2.500 entradas de pie, el club verdiblanco pone a la venta otras 1.313 con asiento para la cita del próximo 4 de noviembre en el Signal Iduna Park, donde se producirá un desplazamiento superior a los históricos a Roma en 2022 y Manchester en 2023

Una vez asignadas rápidamente las 2.500 entradas de pie ofrecidas inicialmente por el Borussia de Dortmund para la esquina noreste de su Nordtribüne, con una demanda varias veces superior de aficionados del Real Betis que la oferta existente, la entidad heliopolitana informa de que se ha abierto el segundo proceso de solicitud para la zona visitante del Signal Iduna Park, con 1.313 localidades más, en este caso con asiento, al precio de 50 euros. Con ello, ya es seguro que habrá más de 3.800 hinchas heliopolitanos el próximo miércoles 4 de noviembre en tierras germanas, seguramente más, pues, pese a las advertencias del anfitrión, hay quien las compró 'de estrangis'.

Desde este viernes 2 de octubre hasta el próximo lunes 5 de octubre a las 16:00 horas se podrán registrar los interesados, seguramente muchos más de los tickets existentes, aunque los que ya tengan uno de pie no podrán participar. En el apartado 'MI BETIS' de la sección personal de socios se completa la inscripción, que terminará abonando el importe de la entrada. Una vez finalizado el plazo, todos recibirán una comunicación por correo electrónico en su área privada (apartado 'Comunicados') y en la app oficial del club (en 'Comunicaciones'), informándoles de si han obtenido localidad (deberán confirmar en 24 horas) o no (recibirán la devolución).

Milán, un 'Top 1' de momento inalcanzable

Con registros más fiables desde 2018, el Real Betis contabiliza la visita al Milan en octubre de ese año en la fase de grupos de la Europa League como la mayor 'marea verde' documentada en Europa recientemente. Entonces, se vendieron oficialmente 5.210 entradas para San Siro, aunque se calcula que habría entre 6.000 y 7.000 béticos en las calles de la bella capital de la Lombardía, pues muchos acudieron sin localidad o la gestionaron por su cuenta. En el 'Top 2', hasta ahora, estaba Roma en octubre de 2022, con 3.009 tickets despachados y unos 4.000 aficionados en la 'Ciudad Eterna', con Manchester (marzo de 2023) muy cerca: 3.007 entradas.

Por lo tanto, dejando en el aire los viajes a Guimaraes en la Europa League 13/14, con muchas facilidades por la cercanía por carretera pese a los incidentes con los ultras locales, o los encuentros de Stamford Bridge y Anfield en la Champions 05/06 ante Chelsea y Liverpool, respectivamente, el de noviembre de 2026 a Dortmund se sitúa con fuerza en el podio. Y aún quedarán las salidas a Bratislava y, sobre todo, Múnich, con una capacidad en el Allianz Arena de 75.000 espectadores (algo menos en UCL), superior a la de 66.099 tras la reducción en Europa del Signal Iduna Park, por lo que seguro que habrá casi 4.000 tickets para los visitantes.

Controversia por el nuevo sistema de asignación que combina antigüedad y sorteos

Ha habido cierta polémica entre la hinchada más veterana por el cambio en la estrategia de asignación de entradas impuesta por el Real Betis esta temporada, que reserva un 30% de los tickets disponibles atendiendo a la cercanía geográfica de los solicitantes con el escenario de cada partido a domicilio. Además, el hecho de que no se tenga en cuenta de manera tan preferente la antigüedad, sino que se abra un cupo similar al azar de un sorteo, ha generado críticas en redes sociales, si bien desde La Cartuja se aclara que la idea es convertir el proceso en más justo, abriéndolo, además, a un público más joven que no tendría acceso hasta dentro de varios años a las mismas.

En concreto, de las 1.313 nuevas entradas con asiento para el Borussia Dortmund-Real Betis del 4-N a las 21:00 horas, habrá 710 a disposición de los abonados (355 por antigüedad y otras tantas por sorteo), mientras que 101 irán para los socios 'Soy Bético', primero para los residentes en Alemania y, si sobran, para los que vivan en el resto de la Unión Europea. Por último, 202 entradas serán para las peñas con el mismo reparto, 180 para la agencia de viajes que patrocina al club (sólo para sus socios en paquetes con viaje y alojamiento) y 120 para los miembros del primer equipo, patrocinadores y compromisos institucionales.