El emotivo viaje interior de Fornals y el papel clave de Ortells, director deportivo del Mallorca: "A ese pequeño Pablo le diría que nunca se rinda"

El dirigente del conjunto balear fue una figura esencial en los inicios del centrocampista y recuerda cómo era aquel niño que despuntaba en el ACD Benicense antes de su fichaje por el Villarreal CF. A partir de ahí no ha parado de crecer: en el Málaga CF, en el propio club amarillo, en el West Ham United, en el Real Betis, en la selección española...

El hecho de convertir el sueño de tantísima gente en su profesión, verles constantemente por televisión, perseguidos por las cámaras, con los lujos que les permiten sus altísimos sueldos... Son aspectos que suelen contribuir a la deshumanización de los siempre idolatrados futbolistas. Los profesionales del 'Deporte Rey' suelen soltar muy a menudo la coletilla de "También somos personas", una perogrullada muy necesaria especialmente en los tiempos de esas despiadadas redes sociales que ponen permanentemente en jaque la salud mental de cualquiera; más aún la de gente tan expuesta como los deportistas.

En este sentido, el reportaje que el Real Betis ha emitido sobre Pablo Fornals es todo lo contrario: un merecidísimo ejercicio de humanización de una estrella que entró a formar parte de un equipo de fútbol con sólo cuatro años mientras su padre trabajaba limpiando las calles de Benicassim, localidad en la que tiene su sede el ACD Benicense. Fue el primer equipo federado al que perteneció. Allí se encontró con una persona que fue clave en su posterior fichaje por el Villarreal CF y por la que, más de dos décadas después, sigue conservando una inolvidable estima: su paisano Pablo Ortells, actual director deportivo del RCD Mallorca. El programa 'La chispa', de Betis TV, ha contado la hermosa historia que ambos tienen en común.

Pablo Ortells, director deportivo del RCD Mallorca: "Yo entrené a Pablo Fornals en sus inicios"

"Yo entrené a Fornals durante tres años en sus inicios en Villarreal, cuando era muy pequeñito. Era un chico muy extrovertido, ya se le notaba que vivía por y para el fútbol. Siempre tenía una ilusión tremenda por ir a entrenar, por jugar partidos, por los torneos a los que íbamos... La verdad es que recuerdo aquella época con mucha alegría y con mucha ilusión. La que me demostraban los propios jugadores en aquella época. Yo creo que Fornals ha ido evolucionando en su juego. En aquella época jugaba más de delantero y quizás tenía más protagonismo".

"Desde que empezó en Fútbol-7 jugaba más en punta. Ahora, con el tiempo, ha ido retrasando un poquito su posición pero creo que no ha perdido el olfato goleador que tenía ni esa toma de decisión en tres cuartos de campo. Todavía sigue siendo muy diferencial en eso. Su carrera lo demuestra, la trayectoria que ha tenido, que está teniendo y que todavía le queda por tener. Así que te mando un gran abrazo, Pablo, espero que tengas mucho éxito y que te vaya siempre muy bien", explica Ortells en un vídeo grabado desde su despacho de Son Moix para participar en esta sorpresa que Betis TV le ha dado al autor del golazo que dio la ansiada clasificación para jugar la UEFA Champions League.

La emoción de Fornals recordando sus inicios en el ACD Benicense y en el Villarreal, con su amigo Ortells de técnico

"¡Qué guay, Pablo!", exclama con visible emoción Fornals tras el visionado del vídeo. "Pues es Pablo Ortells, el actual director deportivo del Mallorca. Estudió en el mismo colegio que yo y fue mi entrenador en Villarreal, como dice. Él también era jugador del Benicense y, cuando me vio entrenar con el Benicense, vino a verme en los partidos y puso de su parte para que al año siguiente yo entrara en la cantera del Villarreal y que él pudiese ser mi entrenador. Y me alegro mucho, ya que él estuvo en mis inicios y yo prácticamente en los suyos, de que le haya ido genial y de que también esté cumpliendo ese sueño desde la parte de la dirección deportiva", añade.

"Siempre me hace mucha ilusión cuando lo vemos. Nos lo encontramos este verano en Marbella, en pretemporada, y ver que puedes hablar con una persona tan ligada al fútbol no sólo de fútbol sino preguntarle por su hermano, que estudió en la misma clase que mi hermana, por sus padres, por cómo está él mismo... Ver esa bondad, esa amistad...", prosigue Fornals antes de ver un último vídeo que demuestra ese buen olfato goleador que resaltaba Ortells: el golazo al Elche que dio el billete de Champions al Betis. "Es la viva imagen de la rabia, una rabia bien entendida en la que sueltas toda la adrenalina que uno lleva dentro después de meter un gol que en este momento realmente no era consciente de todo lo que iba a suponer y lo que nos está haciendo vivir en este año tan bonito".

La emotiva conversación interior entre Fornals y aquel pequeño Pablo que soñaba con ser futbolista profesional

Para acabar este emotivo momento, el centrocampista del Betis cogió una fotografía de su primera ficha federativa -con el ACD Benicense- y otra de la celebración de ese gol de Champions para intentar explicar lo que el Fornals adulto le diría a aquel niño que aún lleva por dentro: "Le diría, como creo que le he dicho durante todos estos años, que no se rinda nunca. Que si uno de verdad desea algo lo puede cumplir".

"Obviamente siguen quedando muchas cosas de este Pablo en el Pablo de ahora. Como los enfados cuando las cosas no salen bien o la tristeza por perder un partido. Es verdad que ahora ya no lloro tanto, pero también me enfado mucho. Nunca me ha gustado perder. Le diría que con trabajo, esfuerzo, ilusión y dedicación los sueños se cumplen. Y ya llevamos 10 u 11 años viviendo un sueño".