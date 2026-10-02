Toni Nadal, tío de Rafa Nadal: "Como la pelota va tan rápida en el tenis actual, es fácil perder la coordinación"

El que fuera entrenador del tenista balear ha reflexionado sobre el juego actual y los fallos que se producen por la velocidad de la pelota. También ha hablado sobre Carlos Alcaraz, Rafa Jódar y Alexander Zverev al que no quiso entrenar a pesar de la propuesta que le hizo el alemán

Toni Nadal, exentrenador y tío de Rafa Nadal, ha vuelto a tomar la palabra para reflexionar acerca de la actualidad en el mundo del tenis. El balear, que es una voz autorizada después de haber sido clave en la carrera de Rafa Nadal, ha señalado que la velocidad de la bola provoca errores en los tenistas hoy día y también ha hablado sobre Carlos Alcaraz, Rafa Jódar y Alexander Zverev.

Toni Nadal y la velocidad de la bola en el tenis actual

Toni Nadal ha hablado en Onda Cero, concretamente en el programa RadioEstadio Noche, en donde se ha mostrado feliz por el Rafa Nadal Academy Slam en donde Rafa Nadal ha reclutado a extenistas de la talla de David Ferrer, Andy Murray o Marat Safin para celebrar el décimo aniversario de la creación de su academia. "Ha quedado un buen cartel para el décimo aniversario de la Academia, creo que la gente se va a divertir, para los nostálgicos volver a ver jugar a Nadal, Ferrer, Safin...".

Toni Nadal ha reflexionado acerca de la velocidad de la pelota en el tenis actualmente y cómo la misma supone un problema para los tenistas. "Como la pelota va tan rápida en el tenis actual, es fácil perder la coordinación".

No es la primera vez que el exentrenador de Rafa Nadal habla sobre los problemas que crea la velocidad de la bola. De hecho, el balear ya propuso en su día raquetas más pequeñas para mejorar el juego.

Toni Nadal, sobre Carlos Alcaraz, Rafa Jódar y Alexander Zverev

Por otro lado, Toni Nadal ha señalado que Carlos Alcaraz ya está recuperando su mejor nivel. "El nivel de Alcaraz está siendo muy alto, la lesión está olvidada".

A continuación, el entrenador de tenis ha argumentado que el bajón que está teniendo Rafa Jódar en las últimas semanas, no le ha ido bien ni en el US Open ni en el ATP 500 de Tokio, puede ser producto de la presión. "Rafa Jódar quizá está pagando el cansancio de tantos partidos, de tanta presión este año, pero es normal".

Por último, ha hablado sobre Alexander Zverev, que ha ganado dos Grand Slams es esta temporada y al que rechazó entrenar a pesar de la propuesta que le hizo el alemán. "Zverev necesitaba ganar un grande para quitarse esa presión; le dije que no era la persona indicada para entrenarle, que tenía que dar la oportunidad a su padre de ganar juntos un Grand Slam".

Toni Nadal ha explicado de manera pública la razón por la que no quiso entrenar al tenista de Hamburgo, aclarando que el potencial del alemán estaba dentro de él que le ha acercado al nivel de Alcaraz y Sinner, quienes son los dos grandes dominadores del circuito ATP en los últimos años. "Le dije a Zverev que no era cuestión de cambio de entrenador, que tenía que cambiar el carácter; que jugaba muy bien cuando estaba bien pero mal cuando no lo estaba, eso lo tenía que cambiar. Ha dado un paso y está más cerca de Alcaraz y Sinner".