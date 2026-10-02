Vitinha echa leña al fuego en el caso Cristiano y apoya a Jorge Jesus

El centrocampista portugués alabó el trabajo del nuevo seleccionador tras el triunfo ante Dinamarca en Copenhague

Portugal logró un triunfo convincente en el Parken de Copenhague (2-4) en un partido vibrante, marcado por la abrupta salida de la concentración la víspera de su capitán, Cristiano Ronaldo. El terremoto generado por la marcha de la estrella lusa, enfrentado con su seleccionador, Portugal respondió con una actuación notable que reivindica al equipo y a su técnico, Jorge Jesus.

Uno de los protagonistas de la noche fue Vitinha. El centrocampista del PSG marcó su primer gol con la selección portuguesa y, después del encuentro ante los daneses, atendió a medios de su país para analizar el triunfo. "Más vale tarde que nunca. Encima, de cabeza", dijo sobre su gol.

El mediocampista, que terminó el partido con un 90% de acierto en el pase, no dudó en defender el trabajo de Jorge Jesus. "El trabajo del entrenador está empezando a dar sus frutos, ya se nota. Creo que fui demasiado claro y, por suerte, todo va bien. Así es como queremos seguir. Ahora, quiero decirles a todos, y sé que no fallarán, que si llenamos el Do Dragão para vencer a Noruega y conseguir una victoria por 4-0, sería perfecto", aseguró.

Después de esto, como era de esperar, fue preguntado por la polémica en torno a Cristiano Ronaldo. "Intentamos concentrarnos en el partido y lo conseguimos. Creo que respondimos de maravilla y felicito a todo el equipo por ello", comentó en un primer momento. "El espíritu es increíble y, la verdad, cuando es así, incluso si las cosas no salen bien técnicamente, la victoria siempre está más cerca", añadió Vitinha.

Gonçalo Ramos también se moja

El delantero, el fichaje más caro de la historia del AC Milan y excompañero de Vitinha en el PSG, también fue preguntado después del choque sobre CR7. "Los asuntos externos no influyen en la importancia del partido de hoy", afirmó.

Gonçalo Ramos fue el encargado de suplir a Cristiano Ronaldo en el once y respondió a la confianza de Jorge Jesus con un gol y una asistencia. Ya marcó en el anterior partido contra Noruega y suma 13 tantos con la selección lusa, promediando un gol cada 95 minutos.

"Por supuesto que siempre es bueno marcar, contribuir y dar una asistencia. Pero lo más importante es la victoria. Todos tenemos mucha calidad y el entrenador tiene muchas opciones para elegir, pero por supuesto estoy contento de afianzar mi posición en el grupo", dijo a los medios.

Jorge Jesus no habla de Ronaldo

Por su parte, el seleccionador portugués, Jorge Jesus, rechazó comentar la salida de la concentración la víspera de Cristiano Ronaldo tras la victoria de Portugal frente a Dinamarca. "Lo más importante es que el equipo cree en lo que hace", dijo el seleccionador luso, que esquivó varias preguntas vinculadas a lo ocurrido la víspera.

En declaraciones a pie de campo a la televisión pública portuguesa RTP antes del encuentro en el Parken de Copenhague, Jorge Jesus había dicho que el asunto de Ronaldo estaba "cerrado" y que ya tendría tiempo para hablar de eso después del siguiente encuentro de Liga de Naciones del domingo contra Noruega.