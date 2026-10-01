Otra evidencia que demuestra el error de Luis de la Fuente con Álvaro Valles

La doble parada a bocajarro a Comesaña (y luego a Buchanan) en Villarreal ha sido elegida la mejor de septiembre en LaLiga, confirmando el fenomenal momento del cancerbero rinconero y alimentando la polémica por su ausencia en la última convocatoria de la selección española

No había demasiadas dudas, pero LaLiga ha confirmado este jueves que la impresionante intervención bajo palos de Álvaro Valles en la visita del Real Betis al Villarreal CF, desviando primero un disparo a bocajarro y a contrapie de Santi Comesaña y haciendo lo propio a renglón seguido con el segundo intento de Tajon Buchanan ha sido elegida como la mejor parada del mes de septiembre en Primera división, por delante de la que el getafense David Soria hizo al verdiblanco Antony Matheus dos Santos en La Cartuja y la también doble del osasunista Aitor Fernández en el Metropolitano ante Marcos Llorente y Jonathan David.

Con 31 salvadas (4,43 de media por partido) en estas siete jornadas disputadas, el rinconero se distingue como el arquero más seguro del campeonato, superando numéricamente al racinguista Julen Agirrezabala y el malaguista Alfonso Herrero. El bético es, además, el que más veces ha dejado su meta imbatida (cuatro, por las tres del culé Joan García y el alavesista Antonio Sivera), el que mejor porcentaje de éxito tiene en sus intervenciones (81,6%) y el que más goles ha evitado (7,4 cada 90 minutos). Con un 8,47 sobre 10, es el segundo futbolista (contando los de campo que hayan jugado al menos la mitad de minutos) con mejor 'rating' en 'Sofascore', tras Raphinha (8,81).

Forma parte igualmente del once ideal hasta la fecha de otra página especializada como 'WhoScored', en este caso contando las cinco grandes Ligas del Viejo Continente, en parte gracias a su destacada diferencia en goles esperados (14,4) y goles encajados (7). David Raya (Arsenal), Jordan Pickford (Everton), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Unai Simón (Athletic Club), Jan Oblak (Atlético de Madrid), Guglielmo Vicario (Juventus), Alisson Becker (Liverpool) o Joan García (FCBarcelona) no han pasado de las tres 'clean sheets', lo que sirve para dar una medida de lo que está consiguiendo Álvaro Valles.

No se rinde, pese a la decepción: "Espero que algún día se dé"

Pese a todo lo anterior, Luis de la Fuente no incluyó a Álvaro Valles en la nómina de tres porteros para los cuatro compromisos de la Nations League durante el presente y larguísimo parón Fifa, ni siquiera tras las molestias de Joan García. Antes al contrario, el seleccionador nacional se decantó por el interista Josep Martínez, a la sazón compañero del de La Rinconada en la UD Las Palmas, con unos números y, sobre todo, una trayectoria de participación reciente bastante inferior. "Para todos los jugadores es un orgullo representar a su país. Voy a seguir trabajando, porque es uno de los objetivos que tengo en mi carrera, y espero que algún día se dé", dijo el verdiblanco tras la visita a Riazor.