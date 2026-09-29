Héctor Bellerín reprocha a Luis de la Fuente la ausencia de Álvaro Valles en la Selección: "Parece que suelen ver poco nuestros partidos"

El carrilero bético critica la decisión del seleccionador de no contar con el meta rinconero, "el mejor de LaLiga con diferencia" y apunta que esta ausencia de verdiblancos viene de lejos: "Se perderá la conexión o algo"

Héctor Bellerín siempre se expresa con claridad meridiana y dice lo que piensa dentro de los límites del respeto, por lo que habitualmente deja titulares interesantes en las entrevistas que concede y no solo a nivel deportivo.

Asó las cosas, hoy no ha dudado en reprochar a Luis de la Fuente la ausencia de futbolistas del Betis tanto en la lista del Mundial como en la última, al considerar que hay que activos verdiblancos que merecen ser llamados por el riojano, haciendo sobre todo hincapié en la figura Álvaro Valles.

Bellerín ironiza sobre la ausencia de béticos en la Selección Española

En este sentido, ironizó sobre el hecho de que no deben estar muy pendientes del Betis como para no percatarse del nivel excelso del meta rinconero. "Parece que aquí en el Betis suelen ver pocos nuestros partidos. Hay jugadores a un altísimo nivel, imposible hablar de Valles sin pensar en una muy merecida convocatoria con la selección, es ahora mismo el mejor portero de la liga con diferencia. Se perderá la conexión o algo", señaló con rotundidad en la Cadena Ser Bellerín, que apuntó que esta situación viene de lejos.

"Entiendo que el trabajo del seleccionador es complicado y tenemos la mejor selección del mundo, pero es históricamente, y, eso no lo digo yo, lo dicen los hechos. El año que ganamos la Copa del Rey tuvimos al máximo goleador en nuestras filas, como Juanmi, y terminó yendo ya Borja al final; también el caso de Canales...", explicó el lateral, que no se olvida de que Pablo Fornals se quedó sin Mundial pese a su gran estado de forma.

Se acuerda de que Fornals se quedó sin Mundial

"Hay merecimiento de muchos jugadores de estar ahí como el de Fornals en el Mundial. Con los jugadores que se fueron se ganó y es imposible de criticar, pero en el Betis tenemos una plantilla con jugadores locales con un talento increíble y que deseo que en algún momento se premie eso", indicó el carrilero verdiblanco, que también, entre bromas, se refirió a que hace mucho tiempo que no entra en los planes de la Selección Española aunque atraviesa por un magnífico momento.

"Yo digo que me retiré a los 21 después de la Euro, pero no lo dije en redes sociales, es broma. Estuve en 2020 con Luis Enrique, pero ahora tengo el enfoque en el Betis que es mi casa y no tengo decepción por no ir. Sería un premio total, pero para mí mi objetivo es siempre el resultado aquí en el club, seguir haciendo las campañas que estamos haciendo. Este año hemos empezado con muy buenas sensaciones pese a que los principios nos cuestan más, pero ahora viene un parón largo en el que deseamos seguir con el mismo ritmo", apuntó Bellerín.

Bellerín confirma que lo llamaron para 'La Bola Negra': "Me parecía intrusismo"

El catalán también habló sobre la curiosidad de que fue tanteado para participar como actor en la película 'La Bola Negra', de los Javis, lo que reveló recientemente uno de los directores, Javier Ambrossi.

"Me contactaron en su día los organizadores de los casting. Siempre he tenido en mi entorno mucha gente que se dedica a la industria, tengo amigos que son actores y actrices y es una industria muy complicada, con trabajos precarios y con mayor tasa de paro. Dedican muchas horas y me parecía un poco intrusismo laboral que yo por ser quién soy tener la posibilidad de participara en una superproducción como 'La Bola Negra'», señaló Bellerín, que añadió: "Fue un honor que contactarán conmigo, y es algo que puede atraer a cualquiera, pero a ello hay que dedicarle muchas horas y el respeto que se merece. No creía que yo fuese la persona indicada para hacerlo".