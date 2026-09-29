Dani Ceballos amplía hasta 14 las ausencias de Pellegrini para preparar el Betis - Ceuta de este jueves

El centrocampista utrerano no se ha dejado ver en el entrenamiento de este martes, el primero después de las 'mini-vacaciones' que ha disfrutado la plantilla aprovechando el largo parón, antes de recibir al equipo de José Juan Romero este próximo jueves

Se acabó el descanso. El largo parón liguero por los compromisos de las selecciones nacionales, que en esta primera 'Ventana FIFA' de la temporada 2026/2027 se extiende hasta las tres semanas, ha ofrecido tiempo para desconectar, para tomarse unas mini-vacaciones e incluso para trabajar lo suficiente para estar a tope para el regreso de la competición de clubes. En su caso, la plantilla del Real Betis ha vuelto al trabajo en la mañana de este martes, en una sesión en la Ciudad Deportiva Luis del Sol con la que Manuel Pellegrini ha comenzado a preparar el partido amistoso que su equipo disputará este próximo jueves ante la AD Ceuta para ayudar a la ciudad autónoma en los complicadísimos momentos que sufre desde la masiva avalancha migratoria de hace dos meses.

Con este partido en el Estadio La Cartuja, el Real Betis romperá el larguísimo paréntesis de 21 días que van desde el empate ante el RC Deportivo de La Coruña del domingo 20 de septiembre hasta el duelo del 11 de octubre frente al CA Osasuna. De momento, la semana ha arrancado con la baja de Dani Ceballos, que ha protagonizado la más destacada de las 14 ausencias que ha contado la entidad de las Trece Barras en este regreso a las instalaciones deportivas de Los Bermejales.

Aitor Ruibal, Diego Llorente y Marc Bartra siguen en la enfermería verdiblanca

Para recibir al Ceuta, Pellegrini no podrá contar aún con Aitor Ruibal, que necesitará un poco más para volver a ejercitarse con el grupo y necesita tiempo para coger ritmo de competición después de estar cuatro meses parado tras su operación de menisco. Además, el técnico chileno está pendiente de la evolución de Diego Llorente, que se perdió los cuatro partidos previos al parón por una dolencia muscular sumada a la fractura nasal que sufrió contra el Real Madrid.

También acabó apartado del grupo Marc Bartra, aquejado de una leve sobrecarga en los isquiotibiales tras el último encuentro en Riazor que le ha obligado a seguir un plan de trabajo individualizado en pos de estar ya listo para cuando vuelva LaLiga. El central catalán sí se ha dejado ver este martes, a pesar de que aún sigue arrastrando molestias en la zona afectada y la consigna es no correr riesgo alguno; especialmente teniendo en cuenta que tampoco está Diego Llorente.

Los 11 jugadores internacionales del Betis dejan a Pellegrini con lo puesto para recibir al Ceuta

Asimismo, como es lógico, tampoco estarán disponibles los 11 jugadores internacionales que se encuentran concentrados con sus respectivos combinados nacionales: los argentinos Valentín Gómez y Giovani Lo Celso -no se ha ejecitado este martes aunque no viajará a su país hasta el día 6-; el uruguayo Facundo Bernal, el marroquí Ez Abde, el mexicano Álvaro Fidalgo, el irlandés Troy Parrott, el dominicano Junior Firpo, los sub 21 españoles Ángel Ortiz y Manu González -promocionado tras la lesión del sevillista Fran González- y los sub 20 José Antonio Morante e Iván Corralejo, jugadores del filial que trabajan de manera asidua con el primer equipo.