Junior Firpo regresa a su sitio y Facundo Bernal lo pierde en las victorias internacionales de los dos futbolistas del Betis

Los internacionales béticos firmaron sendas victorias con sus respectivas selecciones, pero con un protagonismo dispar, pues el lateral fue titular en su posición tras el último experimento y el pivote no tuvo continuidad

La jornada de internacionales béticos de este lunes se saldó con dos victorias, pero con distinto sabor por la cuota de protagonismo de Junior Firpo y de Facundo Bernal con sus respectivas soluciones.

Así, el lateral, tras la defensa a ultranza realizada por José Juan Romero en ESTADIO Deportivo, volvió a partir de inicio con la República Dominicana, en esta ocasión en la victoria contra Trinidad y Tobago por 1-2 como visitante.

Junior retrasó su posición y jugó en su puesto habitual

La novedad es que el futbolista verdiblanco volvió a desempeñarse en su puesto habitual, como lateral zurdo, después de que en el anterior encuentro, contra Nicaragua (3-2), el seleccionador adelantara su posición para emplearlo como mediapunta, por detrás del delantero Mariano Díaz.

Junior Firpo estuvo sobre el terreno de juego hasta el minuto 81, cuando fue sustituido por Juan Castillo, el jugador que partió de inicio en el carril en el anterior choque. El verdiblanco abandonó el terreno de juego con ya 1-2 en el marcador tras la remontada dominicana fraguada en el final de la primera parte y comienzos de la segunda.

Con este triunfo, la selección del carrilero verdiblanco suma pleno de victorias en la Concacaf Nations League y ocupa el tercer lugar con seis puntos igualado con Curaçao y Haití. Al heliopolitano solo le queda un tercer choque por delante.

Facundo Bernal se quedó en el banquillo

El otro internacional bético en liza fue Facundo Bernal, que el pasado miércoles fue titular en la derrota contra Japón por 3-1 en su segunda llamada con la selección de Uruguay. En cambio, en el segundo amistoso de la gira asiática de los charrúas, el pivote se quedó en el banquillo en favor de Rodrigo Bentancur, su relevo contra los nipones, y no disputó ningún minuto.

El nuevo seleccionador celeste, Diego Forlán, realizó cambios en el once y sacrificó al centrocampista heliopolitano en la cómoda victoria suramericana por 1-4 ante Corea del Sur en Seúl, con doblete de Darwin Núñez y tanto de De Arrascaeta- el otro fue en propia-.

Primer triunfo de Bernal en su vuelta a la selección uruguaya

Es el primer triunfo de Forlán como seleccionador y también de Bernal en la segunda vez que es llamado por su selección, si bien se trató de una alegría amarga al no poder saltar al terreno de juego.

Eso sí, todavía le queda una oportunidad más, con el amistoso del 6 de octubre ante la India. Independientemente de los minutos que juegue, Facundo Bernal volverá con muchos kilómetros recorridos a sus espaldas y viajes muy largos.