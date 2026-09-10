Facundo Bernal y lo que le pide Pellegrini: "Es fácil, que robe y entregue; nunca había tenido esa confianza"

Titular en los cinco partidos oficiales hasta la fecha del conjunto verdiblanco, el montevideano se aferra a los galones concedidos nada más aterrizar por el 'Ingeniero', que le insta a acoplarse pronto al mayor ritmo del fútbol en Europa para aguantar los encuentros de principio a fin

"Llevo dos meses aquí. Fue un momento muy lindo cuando recibí la llamada del director deportivo, diciendo que el míster contaba conmigo. Lo hablé con mi representante y creo que era la mejor opción. Ya me venían buscando desde hace un año, desde el Mundial de Clubes. No se dio por distintos motivos, pero ese empuje que tuve, con charlas largas, hizo que se concretara el pase. Ahora, jugando contra el Real Madrid, contra el Lille en la Champions... No me lo creo, no me lo esperaba para nada", confesaba Facundo Bernal al programa 'La Mañana del Fútbol' de la emisora uruguaya 'El Espectador Deportes'.

Y es que "competir con esa clase de jugadores y sentir que estás a la altura es una satisfacción muy linda, por lo que uno trabaja en el día a día. Eso te eriza la piel. Se trata de algo muy lindo", recuerda el pivote del Real Betis, que se saludó en el último duelo liguero con su compatriota y homólogo Fede Valverde, que comparte con él lista de convocados para el próximo parón de selecciones de finales de septiembre y primeros de octubre, cuando el ex de Fluminense regresará casi dos años después a una citación del combinado charrúa absoluto, con el que se estrenó en mayo de 2024 y al que no vuelve desde octubre de aquel año.

Estreno en la Champions League

"Hace poco que estoy aquí y jugar ya Champions, ser titular, disputar casi ocho partidos seguidos... No me lo esperaba que fuese así, pero, por suerte, me vengo preparando muy bien desde hace dos meses. Creo que di una muy buena impresión al entrenador y al área deportiva. Lo hablé con ellos; me siento muy bien físicamente. Estos partidos te llevan a una exigencia máxima. Manuel Pellegrini me da una confianza que no la había tenido nunca antes. Me ha dado esa confianza de ser el '5' del Real Betis. Me pide que sea el sustento de la defensa y del ataque para dar equilibrio al equipo. Es fácil. Que robe y entregue. Te habla así. Vos roba y entrega fácil. De la calidad que se encarguen Isco Alarcón u otro".

Un club que le ha sorprendido para bien

"Es espectacular. Llegué y me abrasé de calor con 40 grados. La gente es muy linda, muy carismática. Lo viven muchos. La ciudad se divide en dos equipos. La afición del Betis me sorprendió mucho, pues a la salida de cada entrenamiento tenemos 100 personas para que les firmes, padres, niños y abuelos. Es una afición comprometida con el equipo. Hace un mes pasaba desapercibido, pero ahora, después de los partidos que hemos ganado, sí me reconocen. Te piden fotos y te dan las gracias. Eso es muy lindo".