Pablo García arroja algo de luz a su controvertida salida entre lágrimas del Betis: "La cabeza da muchas vueltas..."

El extremo hispalense, presentado oficialmente como nuevo jugador del Racing, no quiso avivar la polémica desatada con su adiós a Heliópolis, atribuido por el presidente verdiblanco, Ángel Haro, y el propio Manuel Pellegrini a una petición propia, aunque su reacción invitaba a pensar en lo contrario

"Es un orgullo; no menos de tres jugadores se fueron de aquí este verano llorando", comenzaba diciendo Roberto González, director de comunicación y portavoz del Real Racing Club, durante la presentación oficial este jueves de Pablo García como futbolista santanderino, más allá de que el extremo criado en el Parque Alcosa ya debutó (y marcó) con su nueva camiseta en Butarque ante el Rayo Vallecano, además como titular. "Una pena el resultado, pero con ganas de jugar con el Deportivo Alavés. Estoy muy feliz en el Racing y, con el golito, aumenté mi felicidad", terciaba el dorsal 15, que no se libró, pese a todo, de las preguntas sobre su controvertido adiós al Real Betis.

Fue el último día del mercado estival de fichajes y lo hizo entre lágrimas junto a su madre mientras abandonada en coche la Ciudad Deportiva Luis del Sol tras recoger sus pertenencias, vaciar su taquilla y despedirse de algunos empleados del club de su vida, al que arribó en categoría mini prebenjamín y que deja con 20 años, una vez transitadas todas sus categorías inferiores hasta llegar al primer equipo. En todas dejó su sello como gran finalizador, aunque no llegó a tener regularidad a las órdenes de un Manuel Pellegrini que corroboró la versión de Ángel Haro sobre su salida: fue a petición propia.

Sin ganas de polémica, pasa página desde Santander

"Son al final cosas que pasan en el fútbol; los sentimientos de uno, que hay veces que no se pueden controlar, pero en el momento en el que puse un pie aquí en Santander ya venía con la intención clara de intentar ser el mejor y de intentar aportar todo lo que tengo al equipo", explicaba Pablo García, al que insistieron sobre aquel epílogo a casi tres lustros de beticismo: "Fueron días de muchos nervios, de muchos momentos que a lo mejor no te lo esperas y de información que te llega muy rápido, que hay veces que no sabes si es verdadera o si es falsa, y la cabeza da muchas vueltas".

Tampoco reprocha al 'Ingeniero' la falta de oportunidades

"Soy un chaval joven, en esa época con 19-18 años, que tiene que pulirse, que tiene que seguir trabajando y, como cualquier jugador, necesita un tiempo de adaptación a la Primera división", sentenciaba en su puesta de largo el de Alcosa para explicar su falta de regularidad en el primer equipo heliopolitano, algo que espera suplir en el Racing: "Me gusta mucho jugar en derecha, también estoy cómodo en izquierda y ya he jugado varias veces de punta y de segunda punta. Voy a dar el máximo en todas las posiciones. Aquí se están portando (muy bien), así que cada vez que me ponga la camiseta del Racing voy a darlo todo e intentaré ser el mejor".

Chema Indias, erre que erre: un clon de Raúl González Blanco y nada de 5,5 millones de traspaso

El director deportivo del Real Racing Club, Chema Aragón, insistió en que encuentra similitudes entre Pablo García y un mito del madridismo y la selección española como Raúl González Blanco, porque "puede parecer que no están en el partido, pero, cuando menos te lo esperas, esa pelota acaba apareciendo en el pie izquierdo y acaban definiendo normalmente bien". De nuevo, volvió a precisar que su traspaso no ha costado 5,5 millones de euros por el 50% del pase: "Yo no lo he cuestionado, lo he negado. La cantidad es bastante inferior". Ya desveló en su día que la otra vía era esperar a que el Arsenal lo contratara para hacerse con su préstamo.