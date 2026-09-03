Pellegrini añade picante al 'caso Pablo García' y señala a la dirección deportiva del Betis: "Ya dije mi opinión y no ha cambiado"

Visiblemente molesto por el desenlace final del mercado de fichajes, al no llegar el pivote que exigió, el técnico verdiblanco valoró el fichaje de Dani Ceballos como "un muy buen refuerzo" que le puede aportar otras "alternativas"

Una vez finalizado el mercado, con el regreso de Dani Ceballos y sin el fichaje del pivote que deseaba, Manuel Pellegrini ha comparecido este jueves en sala de prensa para analizar la actualidad del Real Betis un día antes de que mañana, a las 21:00 horas, reciba en La Cartuja al Real Madrid en un exigente encuentro en el que su equipo buscará resarcirse del inesperado tropiezo de la pasada jornada ante el Levante.

Pero, como no podía ser de otro modo, muchas de las preguntas fueron destinadas a conocer su opinión sobre la confección final del plantel y la ausencia de ese mediocentro posicional que había solicitado públicamente, sin esconder, con rostro serio, que se trata de una exigencia que no ha sido cubierta por la dirección deportiva encabezada por Manu Fajardo.

Resignado, insiste: "Ese puesto no está doblado"

"La plantilla ya está cerrada, es lo que hay. Ya dije mi opinión de lo que pensaba y no cambia en tres o cuatro días. Ya iremos viendo semana a semana para actuar de la mejor forma. Yo trabajo distintas alternativas durante la semana, sabemos las características de cada uno y cada cual tiene el derecho a armar la alineación como crea conveniente. Ya veremos si Facundo Bernal y Marc Roca juegan juntos o no. Hay muchos partidos y pueden estar lesionados, son factores que va alterando el plan de cada partido", señaló en alusión a los mimbres con los que cuenta para dicha posición, a los que alineó de inicio ante el Levante.

En este sentido, no obstante, el 'Ingeniero' aclaró que no entiende que tenga un relevo para el centrocampista uruguayo. "Ya saben mi opinión. Si dije que falta un jugador y el jugador no está… El resto de puestos están doblados, como otros años, y no hay mayores problemas. Todo el mundo tiene derecho de opinar y tener opiniones distintas, no analizo públicamente las conversaciones que pueda tener en privado en el club", añadió sobre esa palpable disparidad de criterios con la dirección deportiva.

Los elogios a Dani Ceballos y su posición

La cuestión es que, en lugar del fichaje que deseaba, el Real Betis apostó por el regreso de Dani Ceballos, que de momento no estará ante el Real Madrid. Sobre el utrerano, el técnico no dudó en lazarle elogios, aunque tampoco se le vio excesivamente entusiasmado. "Yo ya dije lo que necesitábamos. Dani es un jugador de calidad que nos va a aportar en esa posición, como ha demostrado en su carrera. Vamos a tener distintas alternativas y sin lugar a dudas es un muy buen refuerzo para el equipo. Después uno tiene otros análisis, pero si me preguntas solo por Ceballos está claro que va a ser una alternativa importante", resumió.

Sobre la posición del ex madridista, además, el técnico verdiblanco aseguró que puede ser utilizado en diferentes puestos. "Su llegada no condiciona nada. Es polivalente, como Fornals, y pueden jugar en varios sitios. Tienen esa calidad”, afirmó, comparando así a ambos jugadores, al tiempo que no escondió susconversaciones con Sofyan Amrabat, cuyo regreso anhelaba, deseándole suerte en el Ajax de Ámsterdam.

Su charla con Amrabat y la salida de Pablo García

"Siempre tuve contacto con todos los jugadores que se han ido para agradecerles lo que se han hecho. Es un tema cerrado, firmó en el Ajax, desearle lo mejor para el futuro y nosotros centrarnos en lo que tenemos aquí”, insistió Pellegrini, que sí compartió la versión del club sobre la traumática salida de Pablo García rumbo al Racing de Santander.

"Su salida es controvertida por muchos motivos. Yo hablé con él hace un mes y le dije que quería que se quedara, que podía ser importante aunque le falta madurez y que tenía mucho futuro. Pero quiso irse, llevaba varias semanas hablando para que lo vendan. La emoción de dejar el Betis después de muchos años le ha jugado una mala pasada”, explicó sobre las lágrimas del atacante del Parque Alcosa.

La postura de Deossa y su futuro como entrenador del Real Betis

Tras reconocer, además, que Iker Losada sabe que tendrá muy difícil jugar -de hecho todavía se le busca una salida en el extranjero-, el preparador bético no quiso mojarse sobre la decisión de Nelson Deossa, con quien viene contando, de rechazar todas las ofertas que le han llegado, negando que la charla protagonizada por el colombiano ante sus compañeros durante esta semana tuviera nada que ver con ello: "No me meto con si los jugadores quieren irse o no, si aceptan ofertas o no. Su charla fue extrafutbolística, de un tema personal, y no tiene trascendencia”, zanjó.

Aunque, como colofón, también abordó el tema de su continuidad más allá del 30 de junio de 2027, cuando finaliza su contrato. "No es un tema prioritario en este momento, para mí al menos”, afirmó, mientras desde Chile no cesan las noticias que lo vincula con su selección.