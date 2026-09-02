Óscar Pereiro, campeón del Tour 2006: "El ciclismo antes era un deporte de ‘superhombres’, el más duro, pero pasó a estar contaminado para la sociedad"

El ciclista gallego recuerda sus inicios, cuando corría por 240 euros al mes, pero también su victoria en el Tour, que estuvo marcada por los peores momentos de la relación entre el ciclismo y el doping

España tiene siete campeones del Tour de Francia a lo largo de su historia. Los pioneros fueron Federico Martín Bahamontes y Luis Ocaña, luego llegó Perico Delgado y, tras éste, los cinco Tours de Indurain consecutivos. Hubo que esperar al siglo XXI para ver un nuevo campeón español, pero en una época dorada en el que el deporte español lo ganaba todo, el ciclismo nacional ganó cuatro veces la ronda francesa de forma consecutiva con tres ganadores diferentes: Alberto Contador (2007 y 2009), Óscar Pereiro (2006) y Carlos Sastre (2008).

De ellos, el más inesperado era tal vez el gallego. De hecho, lo era hasta para él mismo, ya que no entraba en los planes de Óscar Pereiro pelear por aquel Tour, que ganó trece meses después de haber acabado la prueba, cuando se ratificó el positivo por doping del campeón, Floyd Landis.

Aquello encumbró a un ciclista que hoy es conocido también por su faceta de comentarista, ya que habla de ciclismo en la cadena COPE y de fútbol, su otra pasión, en 'El Chiringuito de Jugones' de Pedrerol.

Pereiro corría por 240 euros al mes

Óscar Pereiro recuerda aquel año inolvidable, en el que militaba en el Caisse d'Epargne -antiguo Banesto y hoy Movistar-, pero también cómo fueron sus duros inicios, cuando era amateur y corría por 40.000 pesetas (240 euros) al mes o su salto a profesional en el equipo portugués Porta da Ravessa.

"Antes de ser profesional, por la mañana corría con un equipo que me pagaba 40.000 pesetas, y por las tardes trabajaba de mensajero para sacar un poco de pasta y poder pagar mis gastos, para poder vivir. (...) Se te caen las lágrimas el primer día que me dicen que soy ciclista profesional. Ahí ya me dediqué a ser 100% ciclista", recuerda en una entrevista en el pódcast 'En modo avión', donde también rememora su niñez, cuando se debatía entre el ciclismo y el fútbol. Y eligió el primero porque dependía de sí mismo y no de compañeros a los que no le daba tanta rabia perder.

La disciplina que imprime el ciclismo

Pereiro encontró en este deporte su motivación y unos valores que no veía en el fútbol. "Lo que te da para la vida el ser ciclista te da unos valores de la leche de sufrimiento, de autocontrol. Aquí no hay nadie que te esté en tu casa diciendo: hay que entrenar así, así. Tú tienes que entrenar porque si no lo haces, el daño te lo estás haciendo para ti", asegura el exciclista.

Esa disciplina, además, te la tenías que poner tú, porque entonces sólo tenían recursos los equipos grandes y los ciclistas de primer nivel. "Hoy en día, un cadete ya tiene un preparador, tiene un dietista... En aquel momento era un deporte muy amateur. No había la disciplina que hay hoy", sentencia.

Tras una carrera ascendente, en 2004 y 2005, en el Phonak de Álvaro Pino, logró dos Top-10 en el Tour y el premio a la combatividad el segundo año. Eso hizo que firmara por el Caisse d'Epargne de Echavarri y Unzue. No obstante, pese a estar en un equipo superior, sus aspiraciones pasaban por hacer de nuevo un buen Tour de Francia. Ni en sus mejores sueños podía pensar en ganar.

El doping le abre a Pereiro la puerta del Tour 2006

Sin embargo, las condiciones fueron propicias por algo nunca deseado por los ciclistas: el doping. "Ese Tour fue un caos porque no se sabía lo que iba a pasar. En la presentación estaban todos los participantes, pero al día siguiente algunos se habían ido a su casa porque no les dejaban correr. El Tour sale, pero con un rollo muy convulso. Fue un Tour muy jodido de empezar", reconoce Pereiro en esta entrevista, donde recuerda que la Operación Puerto, destapada ahí, había 'eliminado' a algunos de esos favoritos y había dejado muy abierto el Tour.

Ahí se vio peleando por la general, de forma muy ajustada, con el norteamericano Floyd Landis, quien finalmente se vistió de amarillo en París. Pereiro era segundo, una pequeña frustración porque había soñado con lo máximo, pero mucho más de lo que esperaba antes de correr el Tour.

Pocos días después de acabar el Tour salta el bombazo. "Recibo una llamada de un periodista que me dice: 'Hay un rumor de que uno de los tres primeros del Tour ha dado positivo'. Sabiendo que no era yo, en ese momento sólo espero que no sea Landis", señala Pereiro, algo que sorprende al periodista y que el gallego lo explica. "Habíamos conseguido limpiar la carrera con espectáculo, pero con un positivo del líder del Tour nos vamos a la mierda otra vez. Esa fue mi primera reacción", reconoce.

Aún tardaría meses en ser campeón de forma oficial y, una vez digerido, sí que se mostró molesto de no haber podido disfrutarlo en el podio. Es algo que nunca podrá hacer. "Ganar el Tour es lo mejor y lo peor que me ha pasado en la vida. Lo mejor porque evidentemente ganas sin tener las condiciones, yo era consciente desde el minuto uno de que no volvería a pasar, pero en ningún deporte es fácil pelear por algo que sabes que no vas a poder superar. No es fácil convivir con eso", señala. Lo peor es lo que no pudo disfrutar. "Nike me había diseñado unas zapatillas amarillas con la fecha de la victoria, teníamos gafas amarillas para todo el equipo... son cosas que no pude estrenar", añade.

La injusticia del ciclismo con respecto a otros deportes

Como él dice, el doping marcó a aquella generación, aunque también cree que el ciclismo se vio más señalado que otros deportes. "El ciclismo fue un deporte perseguido y no digo que no se lo haya merecido, pero hay otros que se lo han merecido igual y no han sido sancionados. (...) El ciclismo es un deporte muy fastidiado por el dopaje. Simplemente hay que ver la Operación Puerto, de lo que salió el primer día a lo que se castigó el último... pues que quieres que te diga", avisa.

En este sentido, Óscar Pereiro hace una reflexión sobre cómo cambió la visión de los ciclistas por este motivo. "Me hace mucha gracia cuando la gente dice: 'A este le han regalado un Tour'. El ciclismo antes era un deporte de ‘superhombres’, el más duro. La gente admiraba al ciclista, pero durante la época del dopaje pasó a ser un deporte contaminado para la sociedad. Para rendir a gran nivel, tiene que apasionarte lo que haces, pero cuando hay un ambiente tan negativo piensas: ‘Yo no quiero vivir en este mundo tan podrido ni sentirme un delincuente practicando un deporte que me cuesta mucho esfuerzo cada día'", sentencia.

El exciclista y hoy comunicador deja claro que está totalmente a favor de todo tipo de controles, pero no algunas prácticas que se han vuelto habituales actualmente y de las que no han dejado de quejarse todos los deportistas. "Estoy a favor de los controles antidopaje y de que todo el mundo compita en las mismas condiciones, pero lo que no podéis hacer es ponerme la responsabilidad de que un error mío me joda la vida. Yo, en su momento, me ofrecí a que me metieran un chip porque yo no quiero esconderme, pero tampoco me des la responsabilidad de tener que decirte dónde estoy en cada momento", afirma sobre algo que ha costado más de una dura sanción en los últimos años.