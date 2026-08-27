Perico Delgado, comentarista y excampeón del Tour: "Miguel Indurain es y fue un señor y un caballero. Comparto su filosofía de ganar y dejar ganar"

El exciclista español elogia al que fuera su compañero en Renault-Banesto, da la cara por la Vuelta y sentencia que la generación de Contador fue la mejor

Aunque ni de lejos ha sido el mayor ganador de grandes vueltas que ha tenido el ciclismo español, Perico Delgado es, posiblemente, el ciclista más querido por todos y el que más encandiló a una generación que vio dominar durante un lustro a Miguel Indurain.

El actual comentarista de RTVE pudo salir indemne de todos los líos que se vivieron alrededor de la última Vuelta, con las suspensiones de los finales de etapa y las protestas contra el equipo Israel. Ahí hubo quien le señaló y pidió su cabeza, pero su carisma y vigencia le salvaron para seguir siendo la voz del ciclismo en Televisión Española.

En RTVE, el ganador del Tour de Francia de 1988 recordó aquella época, en la que, primero, Indurain ejerció de gregario suyo en sus primeros años de su regreso a Reynolds-Banesto y, en 1992 y 1993, el propio ciclista segoviano ayudó al navarro a coronarse en la ronda francesa.

Al igual que el de Villaba, el ciclista castellano también era muy querido y respetado en el pelotón por un motivo, dejaba ganar los premios menores si él se llevaba el grande. Así encontró más de una colaboración en diferentes etapas que, entre otras cosas, le permitieron ganar un Tour y dos veces la Vuelta a España.

Perico califica a Indurain de "gran compañero"

Delgado, partidario del "ganar y dejar ganar", mostraba su cariño hacia el que ha sido el mayor referente del ciclismo español en el programa 'Plano General'. "Miguel Induráin es y fue un señor y un caballero", señaló entonces sobre el que fuera su compañero.

No es el único piropo que le ha dedicado últimamente al ciclista con el que tanto compartió en el equipo Reynolds y, luego, Banesto. "Hay que conocer a Indurain. Aunque para la gente es muy distante, el tipo es un pedazo de pan. Es un gran compañero", afirma en El Confidencial el ciclista segoviano.

Si Indurain es el gran referente por su cinco Tours y dos Giros, el otro es un Alberto Contador, que lideró la época dorada del ciclismo español, en el que ganaron en grandes vueltas Pereiro, Valverde, Sastre... Aparte de vencer también en Mundiales y en los Juegos de Pekín 2028 (Samuel Sánchez).

En esa misma entrevista en la que hablaba de la caballerosidad de Indurain, a Contador lo calificó como "un gran campeón" y lo marca como ese referente de la generación de ciclistas españoles más ganadora. "La mejor época del ciclismo español fue la de Contador, con Sastre, Purito, Valverde, Freire...", afirma el exciclista castellano-leonés, quien no podía olvidar de pioneros como Federico Martín Bahamontes, que crearon afición en España hacia el ciclismo.

Perico se fija en Alcaraz y Nadal

Para Perico Delgado, ellos deben ser el espejo en el que mirarse, pero también hay que fijarse en otros deportistas que han llevado a España a lo más alto. "Tenemos que enseñar a los jóvenes a ganar y mirarse en el espejo de Nadal o Alcaraz, pero también tienen que aprender a perder", avisa.

El actual comentarista de RTVE no sólo elogia a los deportistas españoles, sino también a los managers y organizadores. Y, en este sentido, ensalza una Vuelta a España a la que cree que se menosprecia en nuestro país. "A La Vuelta solo le falta que los españoles estemos convencidos de que es una carrera muy buena. No hay que compararse con el Tour ni con ninguna carrera, la Vuelta tiene una entidad propia", avisa el segoviano en Televisión Española, donde admite que en nuestro país hay cierto complejo de inferioridad.

"Nosotros siempre infravaloramos lo nuestro, a la Vuelta no le falta nada, esté Contador, Froome o quien sea. No hay que buscarle ningún pero. (...) Está la sensación histórica de que es una carrera de segunda categoría, pero eso lo dice un español y no un belga, italiano o británico", sentencia Delgado.