Alegrón para el Movistar Team y doblete para Matthew Brennan

El joven ciclista británico del Visma gana su segunda etapa en la Vuelta a España 2026, la primera en suelo español

Cinco etapas en la Vuelta a España 2026 y dos únicos ganadores. Al doblete del líder Tadej Pogacar se ha unido otro del mejor velocistas presente en la ronda española o, al menos, el que en mejor forma ha llegado. El británico Matthew Brennan (Visma Lease a Bike) se ha apuntado el sprint con el que ha concluido la quinta etapa, la primera en suelo español, y no ha tenido compasión de sus rivales en Roquetes

Ahí, el joven inglés ha superado al belga Meeus y al italiano Albaneses en una jornada en la que el Movistar Team ha vuelto a tener algo que celebrar, pues su opción en las llegadas masivas, el venezolano Orluis Aular, ha logrado hacerse un hueco hasta la sexta plaza y ha sumado un buen puñado de puntos.

No se esperaba que fuera decisiva para la general la etapa celebrada entre Falset y Roquetes, de 173,3 km. Estaba claramente pensada para que hubiera una llegada masiva o, en su defecto, para que hubiera fructificado alguna larga escapada.

Por intentos no han quedado, pero el fuerte ritmo del pelotón y el control de los equipos de los velocistas han impedido cualquier sorpresa. La principal escapada ha contado con la presencia del que será uno de los fichajes más llamativos del Movistar Team la próxima temporada, el ciclista del Kern Pharma Diego Uriarte.

La pelea entre los principales candidatos al maillot verde -con permiso de Bennan y Pogacar- ha dado emoción en el sprint intermedio, en especial con un Van Aert que lo quiere y un Laporte que se lo piensa arrebatar.

El Visma pone en bandeja el triunfo de Brennan

La lucha final se desencadenó tras el descenso de Paüls, a 17 de meta. Hasta ahí había controlado el UAE sin problemas y ahí tomó el relevo el Visma.

Xavier Mikel Azparren (Pinarello-Q36.5) lo intentó, pero Laporte y Harold Tejada le impidieron cualquier alegría. El Visma estaba dispuesto a dejarle en bandeja el triunfo a Brennan y así fue, con el propio Laporte como último lanzador.

En cuanto a los favoritos, se han reservado tras el palizón vivido ayer y lo que les espera este jueves, la jornada del "sterrato" en el puerto de El Bartolo. Pogacar, como el resto de los primeros clasificados, se lo tomó con tranquilidad y se centró en no cometer errores. No hubo caídas importantes y todos ellos pudieron llegar a buen puerto, por lo que la zona alta no cambia, con el esloveno líder, seguido de su compatriota Primoz Roglic y de Enric Mas.

Clasificación etapa 5 de la Vuelta a España 2026

1. Brennan, Matthew (Team Visma | Lease a Bike) 03:47:02

2. Meeus, Jordi (Red Bull-BORA-hansgrohe) m.t.

3. Albanese, Vincenzo (EF Education-EasyPost) m.t.

4. Romele, Alessandro (XDS Astana Team) m.t.

5. Laurance, Axel (Netcompany INEOS Cycling Team) m.t.

6. Aular, Orluis (Movistar Team) m.t.

7. Laporte, Christophe (Team Visma | Lease a Bike) m.t.

8. Dainese, Alberto (Soudal Quick-Step) m.t.

9. Braet, Vito (Lotto-Intermarché) m.t.

10. González, David (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) m.t.

11. Van Aert, Wout (Team Visma | Lease a Bike) m.t.

12. Miquel Delgado, Pau (Bahrain Victorious) m.t.

13. Tronchon, Bastien (Groupama-FDJ United) m.t.

14. Hofstetter, Hugo (NSN Cycling Team) m.t.

15. Tiller, Rasmus (Uno-X Mobility) m.t.