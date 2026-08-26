Rafa Jódar, el US Open y el adiós a su padre: "Cuando acabe la temporada habrá que analizar los resultados y decidirlo"

El madrileño ha irrumpido con una fuerza en el circuito ATP que ni él ni su entorno quizás esperaban. En su primer año como profesional está a punto de colarse en el Top10 y las primeras comparaciones no se han hecho esperar. Le llueven ya ofrecimientos para entrenarle y le quedan cuatro meses para tomar una decisión que le puede cambiar la vida

España ya no tiene un niño bonito en el tenis, sino varios. Tras el adiós de Rafa Nadal muchos se echaron las manos a la cabeza, pero tanto Carlos Alcaraz como una nueva generación de jóvenes talentos con la raqueta han irrumpido con fuerza en el circuito ATP.

Pero si hay que destacar a alguno ese debe ser Rafa Jódar. Llevaban años presionándole para que debutara antes, pero él y su padre optaron por cocinar dicho momento a fuego lento. Y el resultado no ha podido salirle más jugoso. Porque en su primer año con los mayores ya está a punto de colarse en el Top10 y algunos ya han empezado a compararle con las grandes estrellas de este deporte.

Los ofrecimientos por llevar su carrera o por entrar en su cuerpo técnico no se han hecho esperar, mientras él sigue con su padre como único estandarte en el banquillo.

Sin embargo, los expertos aseguran que dicha relación se tiene que acabar tarde o temprano si quiere progresar. Le pasó incluso a Rafa Nadal con su tío y son muchos los casos, véase también el de Tsitsipas, en el que dicha relación sentimental acaba afectando más de la cuenta y el jugador queda estancado.

Y, sin duda, el US Open se presenta como un torneo clave para tomar una decisión al respecto. Y tanto Jódar como su entorno lo saben. En una entrevista concedida en la Cadena Ser, el de Leganés ha hablado alto y claro del éxito que está viviendo y de sus planes de futuro.

"Sé que estoy haciendo una gran temporada y siento que mi nivel se está desarrollando mucho. Es un logro y siento que mi tenis ha mejorado durante este año. He jugado mucho, siempre he estado compitiendo, pensando en torneos, partidos y jugadores. Eso siempre mejora el nivel y encima llegan los resultados. Jugar contra diferentes tipos de jugadores es lo que ha mejorado mi nivel", ha subrayado el madrileño.

Y si tuviera que dejar una receta para los que viene por detrás, esta sería la suya para llegar al éxito: "Hay mucha gente que me aprecia desde el principio y el secreto es tener una vida simple y no pensar más allá".

Sobre su siguiente examen, Jódar lo tiene claro a la hora de marcarse un reto. No quiere obsesionarse, ni presionarse: "Si quieres ganar un solo partido en el US Open, ya tienes que mostrar tu mejor nivel. Mejor ir partido a partido y, si pasamos una ronda, es una alegría tremenda. Ese es el objetivo".

En tierras estadounidenses vivirá el regreso de Carlos Alcaraz, que ha estado alejado de las pistas cuatro meses por lesión. Y Rafa se alegra infinitamente de su vuelta: "Estoy muy contento de que vuelva porque pueda competir. Es otro español que representará nuestro país de la mejor manera posible".

Pero si hay alguien que debe llevarse los honores de su evolución es su padre: "Es una persona muy cercana, siempre está conmigo y estoy muy agradecido con él por sus consejos y por todo lo que ha hecho por mí".

Hasta la fecha no ha decidido incorporar a nadie más en su staff técnico. O lo que es lo mismo no permite sentarse a nadie más en su banquillo. Pero este es un momento delicado de su vida deportiva que tarde o temprano llegará: "Es una pregunta que no me he hecho, a partir del final de la temporada habrá que analizar los resultados y decidirlo cuando toque".

El favorito para llevar la carrera de Rafa Jódar

Son muchos los rumores que circulan sobre posibles técnicos que podría incorporar Rafa Jódar en su cuerpo técnico, que hasta la fecha es unipersonal. Pero de todos ellos, el perfil que mejor encaja según algunos expertos es el de Juan Carlos Ferrero.

Su papel crucial en el desarrollo y auge de Carlos Alcaraz le convierten en el favorito para llevarle a lo más alto del tenis mundial. El extenista valenciano continúa esperando un proyecto como este y sigue sin comprometerse con nadie desde que soltara al murciano. Y, por su puesto, el morbo en cada duelo Jódar-Alcaraz estaría servido.

Rafa Jódar ya sabe lo que es ganar un US Open

Rafa Jódar se estrenará en el US Open de mayores, pero el madrileño ya lo ganó hace dos años en categoría junior. Actualmente, ocupa el puesto número 13 en el ranking ATP en su primer año como tenista profesional. Y algunos como Alex Corrteja lo tiene claro: "Es de los tenistas que mejor golpea la bola".

Su primer premio ya le ha llegado. David Ferrer le ha citado para disputar la Copa Davis con la selección española: "Me hace mucha ilusión. Será una semana ilusionante y será un debut con la selección española. Será inolvidable. Fui como sparring en 2024 y ser parte ahora de ellos es una alegría tremenda. Es gracias al trabajo duro y es una recompensa representar a un país con tantos buenos jugadores".