El fichaje de Julián Álvarez entra en su fase más decisiva

A menos de una semana para el cierre del mercado, Arsenal y Barcelona siguen pendientes de un jugador que no atraviesa su mejor momento en el equipo colchonero, dónde tiene contrato hasta 2030

El Atlético de Madrid encara unos días decisivos en el mercado de fichajes. El club colchonero sigue pendiente de cerrar operaciones, tanto en el apartado de entradas como de salidas. Sin embargo, el futuro de Julián Álvarez centra toda la atención en un club que ha dejado clara su postura con el argentino en diferente ocasiones. Su fichaje entra en su fase más decisiva, con Arsenal y Barcelona pendientes de un movimiento.

Julián Álvarez parece haberlo dejado claro con su puesta en escena en el Metropolitano el pasado domingo, con una situación que no beneficia ni al Atlético de Madrid ni el propio jugador. Los pitos de su afición dos años después de su llegada evidencian el grave problema que se ha causado en torno a su futuro, que, pese a tener contrato hasta 2030, podría dar un giro de 180 grados en los inminentes días del cierre del mercado.

El Arsenal mantiene la puerta abierta a Julián Álvarez

La opción del Arsenal parece más clara para Julián Álvarez y la potencial soclución ante el grave problema que está teniendo lugar en el Atlético de Madrid. Tras el fichaje fallido de Vinicius, desde Londres se podrían lanzar en las próximas horas con una oferta por el argentino. Mikel Arteta comentó sus sensaciones con el mercado: "El enfoque principal es mejorar a los jugadores que ya tenemos porque ya tenemos muchas cosas buenas".

No ha habido un movimiento firme del Arsenal en este mercado de fichajes por Julián Álvarez. El club inglés ha firmado a jugadores en la parcela ofensiva como Christos Tzolis, por el que han hecho una inversión de 40 millones de euros, al igual que por Piero Hincapié. Cantidad más alta la que desde Londres han pagado por Bruno Guimaraes, en un traspaso de más de 87 millones de euros, y por Ezri Konsa, de 60 millones.

En el Atlético de Madrid mantienen clara su postura

El Atlético de Madrid no se esconde públicamente a la hora de hablar de la situación de Julián Álvarez. Gil Marín, consejero delegado de la entidad, reconoció la semana pasada que van a ayudar al argentino y "le vamos a seguir cuidando para que pueda darnos todo su potencial, porque le necesitamos para seguir compitiendo entre los grandes de Europa". La respuesta del Metropolitano no era seguramente la que esperaba.

Por el momento, el pulso se mantiene entre el Atlético de Madrid y Julián Álvarez, con un jugador que parece decidido a dejar el club en este mercado de fichajes pero solo con el objetivo de firmar por el Barcelona. Al argentino no le convencería el hecho de volver a la Premier League y defender los colores del Arsenal. Ante todo ello, desde el equipo colchoner siguen buscando un delantero ante la posible marcha de Sorloth.

El Atlético de Madrid entra en el mercado en busca de un delantero

Al margen de la situación de Julián Álvarez, entendida en Argentina, el Atlético de Madrid entra en el mercado de fichajes en busca de un delantero. Uno de los objetivos de la dirección deportiva es el de Jonathan David, futbolista de la Juventus. El canadiense tiene contrato hasta 2030, pero una llamada desde el club le podría hacer cambiar su decisión con su futuro en el equipo italiano, dónde viene de no tener jugar el primer partido oficial.

Todo ello podría depender de una potencial salida de Sorloth, con el que hay un precio de salida establecido. El noruego sigue recuperándose de su lesión, que le ha hecho no poder participar con el Atlético de Madrid en toda la pretemporada y en este arranque de campaña. Con contrato hasta 2028, la situación del ex de la Real Sociedad podría cambiar en el caso de que la dirección deportiva le abra definitivamente la puerta de salida.