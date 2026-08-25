La llave de Deossa para el final de mercado del Betis

Para acometer la llegada del deseado pivote defensivo, con Sofyan Amrabat como gran candidato, y lo que pueda suceder con Dani Ceballos son claves las salidas y el colombiano podría ayudar para abrir los caminos

Queda una semana para el cierre de mercado y en el Real Betis está claro el camino. Lo verbalizó públicamente este lunes Manuel Pellegrini cuando en la rueda de prensa previa al partido contra el Valencia señaló la necesidad de un medio defensivo. Con Sofyan Amrabat como objetivo, pese a que el club lógicamente maneje alternativas, mientras sigue sobre la mesa la opción de Dani Ceballos -evidentemente no como pivote defensivo-, las salidas son fundamentales. En ese escenario figura como pieza maestra Nelson Deossa.

Para que el Betis pueda acometer los fichajes de Amrabat primero y luego el de Dani Ceballos ayudaría una venta importante. Ahí la opción más clara es la de Deossa, que no quiere decir que sea una cuestión fácil ni que vaya a llevarse a cabo, pero que sí supondría un espaldarazo de cara a los movimientos finales del mediocampo que pretende la entidad verdiblanca.

El verano de Deossa y su planteamiento

Pese a que hay otros nombres de jugadores cuya continuidad en el Betis no está clara, como son los caso de Iker Losada o el de Pablo García, la venta que propiciaría una mayor cantidad de dinero es la de Deossa. Claro que ni el colombiano ha tenido la intención de salir este verano, ni tampoco ha aparecido durante estos meses un club que cubra los deseos económicos heliopolitanos para traspasar al centrocampista.

Claro que nada es definitivo en el mundo del fútbol, menos en los días finales de mercado, donde las operaciones se aceleran y muchas situaciones que parecen imposibles se acaban dando. De ahí que en la semana final habrá que estar atentos a que sucede con Deossa que se ha convertido en llave principal para las necesidades marcadas en la hoja de ruta del Betis.

Utilizado durante el verano en muchas ocasiones por necesidad como delantero, ante la llegada más tardía por las vacaciones del Cucho Hernández y mientras llegaba el segundo punta que sucedió hace unos días con Troy Parrott, ahora en teoría su rol nuevamente volvería al mediocampo del Betis. Una zona donde los planes de Pellegrini se orientan hacia otras opciones, si bien las rotaciones del Ingeniero siempre dan oportunidades y también las tendría Deossa.

El cartel de Deossa

La nómina de equipos que se han interesado por Deossa es amplia. El último de ellos que ha trascendido es el América de México con Guillermo Almada, entrenador que fuera del Valladolid y Oviedo entre otros, como su gran valedor. Sin embargo los posicionamientos económicos están lejos. El Betis tasa al colombiano en casi 13 millones de euros. Un precio que le colocó a principios de verano para Vasco da Gama, y que supondría cubrir la amortización pendiente, además de conseguir una pequeña plusvalía.

Esa pretensión no sería cubierta en estos momentos por América. Desde México que señalan que las posibilidades del pretendiente podrían quedarse a mitad de camino, aunque podrían plantear otras fórmulas. Habrá que esperar para saber que sucede con Deossa, que es un jugador por el que también se han interesado otros clubes. Por ejemplo desde Inglaterra, con algún equipo de la Championship, así como en su momento clubes como el Olympiacos o River Plate fueron relacionados con sondeos por el jugador.