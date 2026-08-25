De la Fuente rompe su silencio sobre la polémica de la final: “Fuimos las víctimas”

El técnico de la selección española señala a San Mamés por los pitos del pasado sábado: "Siento pena", además de lamentar los incidentes en la final del Mundial y dejar claro su futuro: "La única oferta que quiero es seguir en la RFEF"

Luis de la Fuente ha vuelto a hablar públicamente tras la finalización del Mundial 2026. El técnico de la selección española ha querido destacar diferentes temas de actualidad, como su futuro y el contrato con 'La Roja'. Tras levantar la Copa del Mundo, el entrenador de Haro pone el foco en la Nations League, así como en la próxima Eurocopa. Por otro lado, se ha referido al recibimiendo de San Mamés del pasado sábado.

Luis de la Fuente lamenta los pitos que se escucharon en el estadio del Athletic Club cuando fue ovacionado junto con Unai Simón y Aymeric Laporte: "Siento pena". Por otra parte, el técnico de la selección española rompió su silencio por los incidentes de la final del Mundial, los que califica como "intolerable e inadmisible". Cabe recordar que jugadores como Leandro Paredes han sido sancionados con un diez partidos tras lo ocurrido.

Luis de la Fuente, contundente con su futuro: "La única oferta que quiero es continuar en la RFEF"

Luis de la Fuente, en una entrevista concedida a Onda Cero, comentó sus sensaciones con respecto a su futuro al frente de la selección españaola. El técnico fue contundente con su respuesta: "La única oferta que quiero es continuar en la casa, en la RFEF. El mayor honor que puede tener un entrenador es entrenar a su selección", comentó un entrenador que incluso llegó a hablar de seguir en el cargo más allá del Mundial 2034.

El técnico de 'La Roja' reconoció que están viviendo "la etapa más gloriosa del fútbol español". Sobre el futuro más inmediato de la selección española, Luis de la Fuente apuntó que "pensamos en los partidos que hay que jugar para clasificarnos para la Final Four de la Nations League. Nada es comparable con un campeonato del Mundo, pero hay una Eurocopa y una Nations. Estamos acostrumbrados a competir con ganar".

Luis de la Fuente, sobre Lamine Yamal: "Aún queda mucho para que llegue su mejor momento"

Luis de la Fuente habló sobre el momento de Lamine Yamal, explicando que su irrupción sigue creciendo en el fútbol: "Aún queda mucho para que llegue su mejor momento. No estamos viendo la total dimensión que va a tener su figura", apuntaba el seleccionador sobre un jugador llamado a liderar a 'La Roja' en las siguientes competiciones, además de en el Barcelona con Hansi Flick al frente.

El técnico de Haro fue preguntado por la figura de Carlos Espí, que viene de estrenarse de cara a puerta con el Real Madrid en el encuentro ante el Espanyol, que fue el debut oficial del ex del Levante con el conjunto de José Mourinho: "Son jugadores muy interesantes que tienen que seguir creciendo. Estuvo en la prelista del Mundial y ahora tiene la oportunidad de dar ese nivel que creemos que va a alcanzar".

Luis de la Fuente, sobre los pitos de San Mamés: "Siento pena"

Luis de la Fuente valoró los pitos de San Mamés del pasado domingo: "Siento pena porque creo que es muy importante. He sido jugador del Athletic, he estado 18 años en esa casa y es un hito importantísimo. Primero que los jugadores consigan un hito de esta dimensión, de ser campeones del mundo en tu club, que son deportistas formados en Lezama. Si todos partimos desde la base del respeto, la convivencia va a ser fácil".

Por último, el seleccionador español rompió su silencio por los incidentes de la final del Mundial, que ha provocado importantes sanciones, los que considera "intolerable e inadmisible". "El comportamiento de algunos jugadores no fue ejemplar, son situaciones intolerables. No se puede permitir que tras la final de un de un campeonato del Mundo se produzcan esas actitudes".

Luis de la Fuente, homenajeado en Haro, afirmó que "lo que no se puede dar es esa imagen, ante más de dos mil millones de personas. Pero lo más importante es que nuestros jugadores fueron las víctimas, nadie tuvo nada que ver en ninguno de esos enfrentamientos, fueron víctimas y, verdaderamente, los perjudicados de todas esas situaciones".