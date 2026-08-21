Juan Carlos Rivero señala a De la Fuente como "director deportivo" del Barcelona y desata la polémica

El narrador de RTVE atribuye al seleccionador parte de la política de fichajes azulgrana tras la llegada de Rodri, una afirmación que las redes han recibido con duras críticas

Juan Carlos Rivero ha provocado una nueva tormenta en las redes sociales. Durante una intervención en Twitch, el narrador de RTVE afirmó que Luis de la Fuente es, “sin quererlo”, el director deportivo del Barcelona porque el club intenta fichar a los jugadores que potencia con España.

La frase se viralizó tres días después del fichaje de Rodri por el conjunto azulgrana. Rivero no confundió los cargos: recurrió a una metáfora para cuestionar la influencia de la selección española en la planificación deportiva del Barça.

Juan Carlos Rivero atribuye a Luis de la Fuente parte de los fichajes del Barcelona

“Yo a veces he comentado que el director deportivo del Barça, sin quererlo, es Luis de la Fuente”, señaló Rivero durante el directo. El periodista completó su razonamiento asegurando que, después del rendimiento ofrecido por determinados futbolistas con España, “el Barça va detrás y trata de ficharlos”.

La declaración se propagó rápidamente por redes sociales. Numerosos aficionados azulgranas acusaron al comentarista de intentar desacreditar el trabajo realizado por el club y de presentar como consecuencia de la selección operaciones que responden a una planificación propia.

El fichaje de Rodri por el Barcelona alimenta la teoría de Rivero

La llegada de Rodri constituye el principal punto de apoyo de la reflexión. El Barcelona anunció oficialmente su fichaje el pasado 18 de agosto, después de alcanzar un acuerdo con el Manchester City. El centrocampista, de 30 años, firmó hasta junio de 2030.

Rodri fue una de las grandes figuras de la España campeona del Mundial. Luis de la Fuente le otorgó un papel central dentro del equipo y el mediocentro terminó el torneo con el Balón de Oro de la competición. Su rendimiento reforzó la condición de futbolista estratégico que ya había adquirido durante siete temporadas en el Manchester City.

El Barça aprovechó una oportunidad de mercado después de que el Real Madrid también estudiara su incorporación. Deco ha explicado que Rodri no aparecía inicialmente como una posibilidad accesible, pero la apertura del jugador a regresar a España modificó la planificación. El club pagó alrededor de 60 millones de euros fijos y otros 15 en variables.

Deco continúa al frente de la dirección deportiva del Barça

El responsable real de la política de fichajes azulgrana sigue siendo Anderson Luís de Souza, Deco. En las últimas temporadas, el exfutbolista portugués ha participado directamente en una profunda renovación del equipo. Durante este mercado ha cerrado las llegadas de Rodri, Karim Adeyemi, Anthony Gordon y João Cancelo, además de gestionar salidas relevantes como las de Robert Lewandowski y Ferran Torres.

Rivero también relacionó su teoría con otros internacionales como Pedro Porro y Aymeric Laporte. Ambos brillaron durante el Mundial y fueron vinculados posteriormente con el Barcelona. Sin embargo, no han transcendido negociaciones por ellos.

Los ocho internacionales con España del FC Barcelona

La principal respuesta de los aficionados azulgranas se apoya en el camino inverso: Luis de la Fuente también construyó la selección campeona con una base formada previamente en el Barcelona.

Ocho futbolistas que pertenecían entonces al club alcanzaron la final del Mundial: Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal y Ferran Torres. El Barça no los incorporó después de que triunfaran con España; ya eran piezas del proyecto dirigido por Flick.

El ejemplo más evidente es Pedri. El Barcelona acordó su fichaje procedente de Las Palmas en 2019 y el canario debutó con la selección absoluta en 2021, cuando Luis Enrique ocupaba el banquillo. Gavi, Lamine Yamal y Cubarsí fueron formados en La Masia antes de convertirse en internacionales.

La frase de Rivero reabre el debate sobre el Barça y la selección

La repercusión de las palabras también está condicionada por la figura del narrador. Rivero ha protagonizado diferentes episodios virales durante las retransmisiones de TVE, incluido el momento en el que llamó Iñaki Sáez a Luis de la Fuente durante un España - Turquía disputado en noviembre de 2025.

Esta vez no existió una equivocación de identidad, sino una opinión. Sus críticos consideran que atribuir al seleccionador el mérito de la planificación azulgrana reduce el trabajo de Deco, Flick y los servicios de análisis del Barcelona. Otros interpretan la frase como una manera de describir el escaparate que supone una selección campeona del mundo.