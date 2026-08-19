El acuerdo entre el Hull City y el Betis por Pablo García, cada vez más cerca

El club inglés estaría cercano a alcanzar un acuerdo con el club verdiblanco por los servicios del extremo del Parque Alcosa, con unas cantidades importantes por un futbolista que no ha contado con importancia en los esquemas de Pellegrini

Este miércoles 19 de agosto está cerca de terminar uno de los culebrones de este verano que, aunque no haya sido tan sonado, ha generado debate dentro del beticismo. El Hull City se encuentra muy cercano a llegar a un acuerdo para hacerse con los servicios de Pablo García. El extremo del Parque Alcosa ha sido uno de los jugadores más destacados de la pretemporada verdiblanca, con tres goles y una asistencia que le han colocado como una de las figuras a tener en cuenta. Sin embargo, como ya ocurrió la pasada campaña, no acaba de lograr esa regularidad que le haga ganar un puesto en el primer equipo. Y todo hace indicar que la solución es cercana.

En ESTADIO Deportivo, ya avanzamos en exclusiva la pasada semana el interés del conjunto tiger en hacerse con el jugador, con una intención de oferta que acabó llegando en el día de ayer. Una vez realizada la primera propuesta, siguieron unas negociaciones que avanzan a buen ritmo. Y, tal y como hemos podido conocer en este medio, están cercanas las partes a un acuerdo. Esta sería por una cifra cercana a los cinco millones fijos y variables aparte. El club verdiblanco se guardaría un importante porcentaje del jugador.

Unas conversaciones que se han producido durante días

Hace una semana, este mismo medio sacaba el acercamiento del club inglés al entorno de Pablo García. En un primer momento, los tigers informaron al respectivo entorno que pretendían hacer una primera intentona por el extremo del Parque Alcosa. El jugador es una de las piezas que podría llegar a desbloquear el mercado verdiblanco, con plusvalías que serían integras para la entidad, ya que ha pasado toda su formación deportiva en el club verdiblanco.

Ya hemos ido adelantando distintas situaciones durante todo esta primavera-verano. Importantes clubes llamaron a las puertas del jugador. Ajax, Sporting de Braga, Brujas o Inter de Miami fueron algunas entidades que preguntaron al entorno acerca de la situación del jugador. Este siempre lo ha tenido claro, y es que la decisión iba a ser respetar la decisión que tomase el club donde ha pasado toda su vida. A pesar de la ambición del proyecto, también es sabedor que los minutos son los más importantes para su crecimiento deportivo, por lo que no ha sido reacio a buscar una solución fuera.

Las opciones no llegaban de forma formal pero había algo claro, y es que su nombre estaba despertando más que interés dentro del mercado de fichajes. Los ingleses han sido los que más en serio han ido a por él, produciéndose el pasado martes una videollamada entre ambas entidades para escuchar la propuesta inglesa. El recién ascendido a la Premier League está haciendo una importante inversión en su año de regreso a la mejor liga del mundo, siendo esta apuesta por Pablo García uno de los ejemplos que están buscando, jugadores que puedan llegar a revalorizarse con el paso del tiempo. Con 20 años recién cumplidos, el extremo bético estaría cada vez más cerca de emprender, por primera vez, una aventura fuera de su Sevilla natal.