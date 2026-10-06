Valentina Guardiola, 18 años, la hija que nació el día que cambió la vida de Pep: "Serás el próximo entrenador del Barcelona"

Valentina Guardiola, de 18 años, se estrenó días atrás en la Semana de la Moda de París, donde fue acompañada por su padre en el desfile de Victoria Beckham. Fue la primera aparición pública del técnico desde que se destapó la polémica del Manchester City. Y es que la conexión entre padre e hija ha sido especial desde el día de su nacimiento

Alejado de los banquillos desde que se despidiera del Manchester City el pasado mes de mayo, Pep Guardiola ha cambiado el césped por la pasarela. Y no porque se haya convertido precisamente en modelo. El técnico de Santpedor se dejó ver días atrás en La Conciergerie, en pleno corazón de París, sentado en la primera fila del desfile de Victoria Beckham para su colección primavera-verano 2027. No acudió sólo. A su lado estaba Valentina Guardiola, la pequeña de sus tres hijos, quien a sus 18 años debutaba en uno de los escenarios más exclusivos de la moda mundial.

Una imagen poco habitual, la de padre e hija en el 'front row' parisino, que sirve para conocer algo más a una joven que, hasta ahora, había permanecido mucho más alejada de los focos que su hermana mayor, María Guardiola. Sin embargo, detrás del nombre de Valentina hay una historia que va mucho más allá de la moda y que está ligada, para siempre, al día en que la vida profesional de su padre dio un giro que acabaría cambiando la historia del FC Barcelona.

Valentina Guardiola, su debut en la Semana de la Moda de París

Valentina apareció en París con un estilismo sobrio y elegante: un jersey gris de cuello alto, falda larga asimétrica, zapatos blancos de punta, bolso burdeos y gafas de pasta oscura. Pep, de traje negro, prefirió quedarse en un segundo plano y dejarle todo el protagonismo a su hija en uno de esos momentos familiares que muy pocas veces trascienden públicamente.

No era, además, una semana cualquiera para el de Santpedor. Se trataba de la primera aparición pública de Pep Guardiola desde que la Premier League confirmara, el pasado 29 de septiembre, que una comisión independiente había declarado culpable al Manchester City en el caso de las infracciones financieras, a la espera todavía de conocer las sanciones y con el club anunciando que recurrirá. Un día después, Guardiola rompía su silencio en Instagram para respaldar a la entidad: "Estoy aquí; más que nunca".

Su presencia en el desfile, en cualquier caso, no es casual. Valentina ha crecido en una familia estrechamente vinculada al mundo de la moda. Su madre, Cristina Serra, procede de la familia que está detrás de Serra Claret, firma textil catalana, y siempre ha estado ligada a este sector. Y es que el hilo que une a los Guardiola con la casa de Victoria Beckham pasa también por María, la mayor, quien estudió moda en Londres y llegó a colaborar con la firma de la exintegrante de las Spice Girls.

La hermana pequeña de María Guardiola

Hablar de los hijos de Pep Guardiola es hacerlo, casi siempre, de María, quien con 25 años se ha convertido en un rostro conocido en redes sociales y en las primeras filas de grandes eventos, como ya ocurrió cuando se coló entre las 'ganadoras' del Balón de Oro junto a Sira Martínez, hija de Luis Enrique. También de Màrius, el mediano, de 23 años. Valentina, en cambio, ha crecido mucho más resguardada de la exposición pública.

Una discreción que también ha cuidado el propio Pep, siempre muy celoso de su vida privada pese a ser uno de los entrenadores más mediáticos del planeta. Ni siquiera su separación de Cristina Serra, hecha pública a comienzos de 2025, ha alterado esa imagen de familia unida que el técnico ha querido proteger, igual que hizo siempre con la de su padre Valentí, el albañil de Santpedor que lo llevó a las pruebas del Barça en su Renault 5.

El 6 de mayo de 2008, el día que nació Valentina

Para entender por qué Valentina ocupa un lugar tan especial en la biografía de su padre hay que viajar hasta la primavera de 2008. Pep Guardiola todavía no era el entrenador del primer equipo del FC Barcelona. Dirigía al Barça B en Tercera división, en su primera temporada como técnico, y apenas comenzaba a hacerse un nombre en los banquillos. El primer equipo, mientras tanto, se desangraba en el último curso de Frank Rijkaard. Entonces, el 6 de mayo de 2008, nació Valentina.

Guardiola lo recordaba años más tarde, durante la fiesta de final de temporada del Manchester City en mayo de 2018, con su hija sentada en su regazo el día que ésta cumplía diez años. Una fecha que le traía dos recuerdos a la vez. "Valentina nació el 6 de mayo, también fue el día en que jugamos contra Huddersfield para levantar el título", explicó en una entrevista con Goal, en referencia al partido de aquel 6 de mayo de 2018 tras el que el City levantó la Premier League en el Etihad. Pero lo verdaderamente importante había ocurrido diez años antes, en una habitación de hospital.

Laporta, en el hospital: "Serás el próximo entrenador del Barcelona"

Mientras Pep se encontraba en el hospital junto a su familia por el nacimiento de Valentina, recibió una visita inesperada. Joan Laporta, entonces presidente del FC Barcelona, se presentó allí acompañado de un amigo del técnico. No fue, ni mucho menos, una simple visita de cortesía. "El día en que nació Valentina, Joan Laporta vino con un amigo al hospital y me dijo: 'Serás el próximo entrenador del Barcelona'", relató el propio Guardiola.

La idea, en cualquier caso, no le pillaba completamente por sorpresa. Meses antes, durante una comida en el Hotel Roma, a una manzana de La Rambla, Laporta ya le había dejado caer la posibilidad de dar el salto al primer equipo. La respuesta de Pep fue tan directa como desafiante: "No tienes las pelotas". El presidente, lejos de amilanarse, le devolvió el envite: "Si tienes las pelotas, serás el próximo entrenador del Barcelona".

El propio Laporta ha recordado también aquel día, que considera una fecha marcada en el calendario de ambos. "Siempre celebramos esta fecha, el 6 de mayo, cuando nació su hija Valentina. Fue también cuando le confirmé que habíamos decidido convertirlo en entrenador del Futbol Club Barcelona", explicaba el mandatario azulgrana, quien no tomó la decisión en solitario: "Todos a mi alrededor, estoy hablando de Johan Cruyff, de Txiki Begiristain, Rafael Yuste... todos me dijeron que Guardiola estaba listo".

Del Barça B a convertirse en leyenda

Aquel nombramiento, que se hizo oficial días más tarde, fue recibido con muchas dudas en su momento. Guardiola no había dirigido nunca a un equipo profesional y su experiencia se limitaba a una única temporada en el filial. Una temporada, eso sí, que cerró con el ascenso del Barça B a Segunda B tras superar las eliminatorias ante el Castillo y el Barbastro, ya con el futuro del de Santpedor decidido.

Lo que vino después es de sobra conocido. Catorce títulos en cuatro temporadas, el triplete de 2009 y un estilo de juego que marcó una época en el fútbol mundial, como ya recordaba Bojan al hablar de la conexión humana de aquel Barça de Guardiola. Un vínculo con el club que nunca se ha roto, como dejó patente el pasado mes de junio con su advertencia al Barça de Flick sobre la Champions. Y todo empezó, de algún modo, en la misma habitación de hospital en la que acababa de nacer Valentina. Dieciocho años después, aquella recién nacida se sienta en primera fila en París. Y su padre, sin banquillo por primera vez en mucho tiempo, a su lado.