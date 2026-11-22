El colegiado asturiano de 46 años, ya retirado, critica la actuación de Sánchez Martínez y da la razón a las quejas del Real Betis aunque no cree que el hecho de que el central marcase en el último minuto convierta el 1-1 en un resultado injusto

Kike Salas estuvo en todas las noticias de El Gran Derbi. El central marcó el tanto del empate (1-1) en el tiempo añadido de un partido en el que el Sevilla FC reclamó que fue víctima de un más que posible penalti cometido por Fran García -con el de Morón incluso sufriendo una pequeña herida sangrante en la cabeza- y en el que el Real Betis reclamó que debería haber visto hasta tres tarjetas amarillas antes de su caída en el área y del postrero zapatazo desde fuera del área que se tragó Álvaro Valles.

Cuatro acciones polémicas, las cuatro con Kike Salas como protagonista

Al término del choque, Pellegrini y varios jugadores verdiblancos se quejaron públicamente. "Aitor Ruibal trabajó muy bien, pues le rompieron la cabeza con un codazo, que por cierto creo que debió revisar el VAR", deslizó el técnico chileno sobre la única acción en la que fue amonestado Kike Salas. Era el tempranero minuto 18.

Antes, en el 10', dejó una expeditiva entrada que provocó una aparatosa caída de Antony -el defensa no toca al jugador pero tampoco el balón- y, sobre todo, en el 64', cuando fue al choque contra Isco Alarcón, llegando tarde y pisándole con fuerza en el empeine.

Sólo dos minutos después de esta tercera acción amonestable -Sánchez Martínez pitó falta en ataque pero tuvo que rectificar- se produjo el contacto en el área en el que Fran García toca por la espalda a Kike Salas y le da con el codo en la nuca, abriéndole una pequeña herida sangrante que necesitó de asistencia médica.

El jugador del Sevilla Kike Salas es atendido sobre el área del Betis tras reclamar un posible penalti en el derbi. / Imago

El más claro en sus quejas fue Marc Bartra, respondido luego por varios sevillistas: "El gol del empate lo mete un jugador que tendría que haber visto tres amarillas, nos hemos merecido ganar". Esta opinión no es exclusiva del central del Betis y fue secundada por el ya retirado árbitro Pablo González Fuertes. Ahora analista en Radio Marca, al colegiado asturiano no le importó compartir atril con Víctor Salas, exfutbolista del Sevilla FC y tío paterno de Kike Salas, para expresar su opinión negativa sobre la actuación de su compañero José María Sánchez Martínez (murciano).

González Fuertes da la razón al Betis... pero sólo a medias

"Kike Salas tendría que haber acabado el partido con tres tarjetas amarillas. Eso hubiera conllevado su expulsión tras la segunda. El fútbol da muchas vueltas y al final es el jugador que marca el gol del empate; pero a mí no me gusta eso de los condicionantes, porque a lo mejor podía haber marcado otro jugador del Sevilla FC", expone González Fuertes intentando ser políticamente correcto y no molestar demasiado a los aficionados nervionenses.

"A mí no me gusta decir eso de que como Kike Salas tenía que haber sido expulsado, por eso el Sevilla no habría empatado. No, podía haber sido otro jugador, pero lo cierto es que Kike Salas fue merecedor de tres tarjetas amarillas. Dicho lo cual, Víctor (Salas, su tío) estuvo a punto de convencerme (durante la retransmisión) pero no lo consiguió. Sigo manteniendo mi opinión al respecto", recalcó el exárbitro gijonés, quien precisamente acumuló bastantes polémicas sonadas a lo largo de su carrera por los campos de Primera división.