La Selección Española de Luis de la Fuente se enfrentará a Francia en los cuartos de final de la Nations League y su rival en semifinales saldría del Portugal-Países Bajos. En la posible final esperarían Alemania, Bélgica, Inglaterra o Noruega

La Selección Española ya conoce cuáles son sus posibles obstáculos en su camino hacia una nueva Final Four de la Nations League. En el sorteo celebrado en Nyon en este viernes 20 de noviembre, el combinado nacional dirigido por Luis de la Fuente ha conocido que tendrá que enfrentarse a Francia en los cuartos de final de la Nations League en otro duelo lleno de morbo tras los últimos partidos entre ambos, tanto en la Eurocopa de 2024 como en el Mundial de Estados Unidos, donde España salió victoriosa en ambas ocasiones, alzándose con los dos títulos finalmente.

El camino a un nuevo título de Nations League

El resto del camino hacia un posible nuevo títulos para los pupilos del técnico riojano también se ha dado a conocer en el sorteo. En el caso de superar a la nueva Francia de Zidane, la Selección Española se vería las caras con Países Bajos o el vecino Portugal en semifinales. El último duelo ante los neerlandeses también se dio en la última edición de la Nations League, con victoria española en los penaltis tras empatar a 5 en el global de aquella eliminatoria de cuartos de final. España acabaría aquella edición como subcampeona frente a su otro posible rival en esas semis, Portugal, aunque el último duelo entre ambos se lo llevaron los españoles en el pasado Mundial.

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Los cuartos de final se disputarán entre el 25 y el 30 de marzo de 2027, mientras que las semifinales están programadas para los días 9 y 10 de junio. La gran final y el partido por el tercer puesto tendrán lugar el 13 de junio.

Las otras eliminatorias de la lucha por la Final Four

El resto de eliminatorias, que van por el otro lado del cuadro y no se verían hasta la final con la Selección Española, también han quedado definidas. La Alemania de Jurgen Klopp se enfrentará a Bélgica en los cuartos de final y la Noruega de Haaland hará lo propio con Inglaterra. De esos dos duelos saldrá la otra semifinal del torneo. Es decir, el camino de España, en el caso de superar a Francia y a Países Bajos o Portugal, tendría su último escollo entre Alemania, Bélgica, Noruega e Inglaterra.

Podría convertirse en una revancha con los ingleses tras esa derrota en el último partido de la fase de grupo que ha roto la histórica racha sin perder de la Selección Española. También podría haber lugar para la revancha si tocara Alemania, pero sería en el sentido contrario, ya que su último partido fue aquel duelo de cuartos de final de la Eurocopa con victoria de España y la polémica mano de Cucurella en la prórroga.

Los cruces de ascenso y descenso en la Nations League

Más allá de los grandes nombres que pelearán por el título, las eliminatorias entre las distintas categorías concentran buena parte del interés. Especialmente en la Liga A/B, donde varias selecciones históricas tendrán que defender su plaza en la máxima división ante equipos que aspiran a dar el salto.

Uno de los cruces más atractivos será el que enfrente a Irlanda y Croacia. Los irlandeses, segundos de su grupo en la Liga B, tendrán la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa ante una selección croata que no ha conseguido terminar entre las dos primeras de su grupo de la máxima categoría. La ida se disputará en Irlanda y la vuelta, en Croacia.

También promete emociones el enfrentamiento entre Bosnia y Herzegovina y Dinamarca, con los bosnios buscando el ascenso ante un combinado danés que tendrá que defender su continuidad en la élite. Los otros dos emparejamientos serán Hungría-Serbia y Eslovenia-Gales. En ambos casos, las selecciones procedentes de la Liga B, Eslovenia y Hungría, intentarán aprovechar su oportunidad para alcanzar la máxima categoría.

La otra tanda de enfrentamientos corresponde a las selecciones que buscan dar el salto a la Liga B o evitar el descenso a la Liga C. Aquí también habrá ocho equipos implicados y cuatro eliminatorias a doble partido. Chipre se enfrentará a Macedonia del Norte, Estonia tendrá como rival a Rumanía, Islas Feroe se medirá a Georgia y Bielorrusia tendrá que superar a Israel.