El vestuario se posiciona a favor del rosarino y Valentín Gómez afirma que no lo ve afectado por la decisión de Pellegrini y que se trata de una pieza "importante" en el equipo

Giovani Lo Celso atraviesa por un momento delicado en el Betis después de que Pellegrini le dejara fuera de la lista contra el Elche por decisión técnica y prolongara a tres los partidos sin minutos del rosarino, lo que obviamente no sentó bien al futbolista

A cambio le entregó la camiseta de titular en el Copa como reflejo del rol secundario al que el 'Ingeniero' ha relegado al argentino bajo el argumento de que elige a los que ve mejor en los entrenamientos.

Planes compartidos para el mercado de enero

En plena tormenta, el club le dio su sitio a sabiendas de que se trata de un activo importante en lo deportivo y en lo económico. ﻿Y lo cierto es que, pese a lo sucedido y la crispación que provocó su salida de la convocatoria, ambas partes coinciden en la hoja de ruta para enero, la cual, a priori, no contempla una salida a menos que llegara una oferta convincente que sedujera tanto al centrocampista como al club, pero debería ser multimillonaria.

Lo Celso solo ha jugado en Copa en los últimos cuatro partidos. / Imago

A priori, continuará, como mínimo hasta final de temporada, y, más allá de los mimos de la entidad de La Palmera, Giovani Lo Celso cuenta con el respaldo del vestuario heliopolitano﻿, donde lo consideran una pieza trascendente dentro del mecanismo grupal y que no perciben que a día de hoy el rosarino se encuentre descontento pese a lo ocurrido.

El vestuario le muestra su apoyo a Lo Celso

En esta línea se ha expresado su compatriota Valentín Gómez, que ha roto una lanza por su compañero en declaraciones a El Correo de Andalucía. De ese modo, asegura que le ve a gusto en el club y sin ánimo de abandonar la disciplina heliopolitana.

"Yo a él lo veo bien, lo veo contento, a gusto en el club", afirmó el central, que entiende que la cantidad de minutos disputadas no siempre deja satisfechos a todos, pero también resalta la importancia de Lo Celso en el equipo.

Valentín Gómez resalta su importancia en el equipo

"Creo que al haber tanta exigencia, los minutos, el míster al final trata de repartirlos de la manera que crea conveniente. Todos jugamos a veces un poquito menos de lo que nos gustaría, un poquito más, pero lo importante es que él está bien y sabemos lo importante que es para nosotros", señaló Valentín Gómez, que dejó claro que el medio "suma en el grupo".

Todos jugamos a veces un poquito menos de lo que nos gustaría, un poquito más, pero lo importante es que él está bien y sabemos lo importante que es para nosotros

Las aguas están calmadas en este momento, si bien habrá que ver cuál es el índice de protagonismo de Lo Celso en el derbi﻿, en el que seguro que no partirá de titular, pero podría gozar de minutos en la segunda parte. Si no pisara el césped, sumaría cuatro partidos sin jugar de los últimos cinco con la irrupción del choque copero aplazado contra el Navalcarnero.