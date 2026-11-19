El delantero del Celta saca a relucir nuevamente su faceta más solidaria y reflexiona sobre uno de los grandes problemas sociales de España; explica igualmente cómo afecta incluso a personas con ingresos por encima de la media: "La situación es insostenible"

Borja Iglesias en la gala GQ en la que fue premiado como hombre del año 2026. / IMAGO

Borja Iglesias ha vuelto a demostrar que sus preocupaciones van mucho más allá del fútbol y de la vida acomodada que por suerte le ha tocado vivir. El delantero del Celta de Vigo, internacional con la selección española y campeón del mundo el pasado verano, ha aprovechado una nueva intervención pública para pronunciarse sobre uno de los problemas que más condicionan la vida de millones de personas en España: el acceso a una vivienda.

El futbolista gallego no ha escondido su preocupación por una situación que asegura conocer de primera mano a través de su entorno y que considera que ha alcanzado unos niveles especialmente preocupantes.

Borja Iglesias celebra un gol con la camiseta del Celta. / IMAGO

En una entrevista concedida al podcast 'De qué planeta viniste', de la revista Panenka, el atacante ha calificado el escenario actual de "insostenible" y ha reclamado que se convierta en una prioridad colectiva nacional.

Esta reflexión encaja en el perfil del 'Panda', un futbolista que suele utilizar su repercusión pública para visibilizar diferentes problemas sociales y que nunca ha dudado en posicionarse incluso cuando sus opiniones le han situado en el centro de muchas polémicas.

"Cuesta mucho encontrar un sitio digno para vivir"

El futbolista comenzó explicando que ni siquiera vivir en una ciudad de dimensiones más reducidas garantiza encontrar una vivienda a un precio razonable. "Yo vivo en Santiago de Compostela, que no es una ciudad excesivamente grande, pero el impacto que tienen los precios de la vivienda es enorme ya", señaló.

Esta realidad la conoce a través de sus propios amigos, muchos de ellos en una etapa vital en la que buscan independizarse o iniciar una vida en pareja. "Yo lo sé porque mis amigos se van a vivir con su pareja y no encuentran pisos asequibles o no están adecuados a las necesidades...", explicó.

El problema, según Borja Iglesias, ya no puede limitarse a las grandes capitales. "Tengo amigos en otras ciudades más grandes que ya la situación es insostenible. Creo que desde hace un tiempo hacia aquí es un problema tan general dentro de todas las ciudades del país que por eso ya se ha convertido en totalmente de prioridad para todos", añadió.

El delantero también cuestionó uno de los argumentos que suelen utilizarse cuando se habla del encarecimiento de la vivienda en las grandes ciudades. "Ya la excusa de 'vete de la ciudad grandes', que es una que se utiliza mucho, ya no existe. Cuesta mucho encontrar un sitio asequible y digno para vivir", sentenció.

Borja Iglesias también sufre el problema de la vivienda

No es la primera vez que el jugador del Celta se pronuncia sobre esta cuestión. Hace apenas dos semanas tuvo que responder en redes sociales a las críticas surgidas después de conocerse la existencia de Borja Patrimonial S.L., una sociedad vinculada a la gestión de su patrimonio y cuya actividad contempla operaciones inmobiliarias.

Algunos usuarios cuestionaron la coherencia entre sus reivindicaciones sociales y la posibilidad de tener intereses en el mercado inmobiliario. Borja Iglesias decidió explicar públicamente cuál era su situación y aclaró que únicamente posee la mitad de una vivienda en Madrid, compartida con su pareja, María Valero. "Tengo un piso en Madrid. Concretamente el 50 % del piso. El otro 50 es de María, quien vive allí y trabaja allí", explicó.

Borja Iglesias junto a su pareja, la creadora de contenido María Valero. / IMAGO

Las redes sociales se le echaron encima puesto que muchos creen que está mintiendo al decir que no puede acceder a una vivienda en Madrid por sus propios medios con el altísimo sueldo que ha ganado durante toda su carrera y el altísimo patrimonio que posee. El santiagués puso entonces el acento en que se trata de una realidad que considera extensible a muchas personas, independientemente de sus ingresos. "Por desgracia, comprarse un piso en Madrid, aunque seas una persona que ingresa por encima de la media, es más que imposible. ﻿De eso se queja la gente, de eso me quejo yo y de eso deberíamos quejarnos todos".

El delantero también quiso dejar claro que es consciente de los privilegios derivados de su profesión, pero que precisamente esa posición le obliga a no mirar hacia otro lado. "Digo esto siendo plenamente consciente de que yo tengo una situación muy privilegiada. ﻿Precisamente por eso creo que sería muy fácil mirar hacia otro lado", defendió.

A colación del desahucio de la ya fallecida Maricarmen, Borja Iglesias publicaba sus sensaciones en redes sociales. "No nos confundamos, la inmensa mayoría estamos muchísimo más cerca de no poder pagar una vivienda o de perder nuestra casa que de convertirnos en personas con 20 pisos especulando con ellos. La vivienda no puede tratarse únicamente como una inversión mientras hay gente que no puede acceder a ella o conservar su hogar", finalizó.