Los presidentes José María del Nido y Ángel Haro participaron en un acto institucional junto al presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, para poner en valor la deportividad y el respeto entre las aficiones

Del Nido Carrasco y Ángel Haro posan con el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández. / Imago

El primer derbi hispalense de la temporada se encuentra a las puertas, y Sevilla y Betis participan esta semana en diferentes actos institucionales para exhibir la cordialidad necesaria entre clubes dentro de la rivalidad sana que caracteriza a la idiosincrasia futbolera sevillana.

El pasado miércoles tuvo lugar en la Real Fábrica de Artillería el encuentro con el Alcalde de Sevilla, José Luiz Sanz, de los presidentes de Sevilla y Betis, José María del Nido Carrasco y Ángel Haro.

Hoy jueves, los dos mandatarios de los principales clubes hispalenses, con motivo del duelo cianita del sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán, se han reunido y posado con el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández. Este acto institucional y significativo se celebró en el Centro Comercial Lagoh, y nuevamente ha sido un ejemplo de cordialidad entre los máximos dirigentes de las dos entidades que deja atrás capítulos oscuros del pasado.

Juego Limpio, como lema

El objetivo era poner en valor la importancia de la convivencia, la deportividad y el respeto entre aficiones, así como el fútbol como espacio de encuentro para la ciudadanía, lo que ha quedó demostrado en un acto donde todos los presentes dialogaron con naturalidad como reflejo de que la rivalidad siempre debe sana y dentro de un contexto puramente futbolístico.

De hecho, los protagonistas posaron en unos banquillos con los colores de los dos equipos presidido por el lema de 'Juego Limpio', consigna básica que debe cumplirse a rajatabla en el derbi más allá de la emoción e intensidad con la que se viven y disputan estos encuentros.

El presidente de la Diputación de Sevilla nunca ha escondido su sentimiento bético, pero entiende que la convivencia entre ambos le da verdadero sentido a la razón de ser del eterno rival.

Pasión necesaria la propia convivencia de Sevilla y Betis

"Soy muy bético y quiero que gane el Betis, pero creo que gran parte de la existencia y gran parte de la fuerza que tiene el Betis se la da la existencia del Sevilla y gran parte de la existencia y fuerza del Sevilla se la da la existencia del Betis", reconoció tiempo atrás Javier Fernández, que resumió lo que significa la rivalidad sevillana.

"Ya sabéis que aquí ser de tu equipo es que gane tu equipo, pero tiene que perder el otro, porque si no la noche no es completa", apuntó el presidente de la Diputación, que defiende, sobre todo, el juego limpio.