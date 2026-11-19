El nigeriano reaparece con el grupo tras su ausencia de ayer y se apunta al derbi junto a Vargas al mismo tiempo que ya están todos los internacionales disponibles menos Suazo; cuatro bajas para el sábado

El Sevilla trabajó este jueves respaldado por pancartas de la afición. / Imago

El derbi de este sábado ya lo inunda todo y se hizo notar en el entrenamiento de este jueves en la Ciudad Deportiva del Sevilla, donde los jugadores trabajaron con el respaldo de una pancarta de la afición junto a enseñas de numerosas peñas de la entidad nervionense que captaron la atención de los futbolistas a medida que entraban en el campo.

"Abanderando el nombre de nuestra ciudad", rezaba la pancarta principal que presidió una sesión en la que predominaron las buenas noticias de cara a la cita del sábado, pues empiezan a despejarse dudas en clave positiva.

Ejuke se suma al grupo y estará en el derbi

De este modo, después de que ayer se sumara al grupo Rubén Vargas, pero se cayera Chidera Ejuke, hoy el nigeriano se ha reincorporado a la dinámica de trabajo y se ha ejercitado con total normalidad, por lo que, a priori, llegará sin problemas a la cita contra el Betis.

Por ende, si no se produce ningún paso atrás en la única sesión que resta antes de verse las caras con el eterno rival, García Plaza contará con dos opciones para el costado diestro, Chidera Ejuke y Rubén Vargas.

Cabe recordar que Vargas regresó antes de tiempo de la concentración de Suiza por leves molestias y se erigía en duda para el derbi, pero tanto ayer como hoy ha trabajado con naturalidad lo que prácticamente garantiza su presencia en la lista.

Regresan Kochorashvili y Sangante

Además, García Plaza ya dispuso en este entrenamiento de la mayor parte de los internacionales, tanto en cuanto hoy se sumaron al grupo Kochorashvili y Sangante tras los compromisos con Georgia y Senegal, y solo falta la presencia de Gabriel Suazo, que llega estar tarde tras los dos partidos con Chile, en los que fue titular.

El Sevilla trabajó este jueves respaldado por pancartas de la afición. / Imago

Es reseñable que Miguel Sierra estuvo en la charla del entrenador madrileño, para retirarse justo después para continuar con su recuperación, ya que todavía no está listo tras la intervención en el hombro.

El canterano es una de las cuatro bajas con las que el Sevilla afronta el derbi, junto a los lesionados de larga duración Marcao, Alfon y Carmona. Los dos últimos se pierden lo que resta de temporada.

Peque, Fofana e Isaac Romero, con normalidad

Para alegría de García Plaza, el otrora lesionado Peque y los tocados Fofana e Isaac Romero sumaron otra sesión de entrenamiento sin ningún contratiempo, por lo que integraran la convocatoria contra los verdiblancos.

El propio Fofana ha declarado públicamente que se apunta al partido y que su titularidad dependa de lo que decida Plaza a tenor de cómo lo vea físicamente. Lo normal sería que partiera de inicio contra el Betis.