"Todo el mundo sabe que lleva años jugando muy bien", asegura sobre el eterno rival el extremo suizo, quien ha admitido que pidió abandonar la concentración de su selección pensando en su primer derbi en el Sánchez-Pizjuán

El estado físico de Rubén Vargas es una de las grandes incognitas en los días previos a El Gran Derbi que Sevilla FC y Real Betis disputarán en la tarde del sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán; pero esto, en sí mismo no es una novedad. El extremo suizo llegó a Nervión en el mercado de enero de 2025 y sólo ha podido jugar uno de los tres duelos ante el eterno rival. Los dos últimos de la pasada 25/26 se los perdió por sendas lesiones y para el primero de esta 26/27, que podría ser su primer duelo cainita como local, había sido señalado como seria duda después de abandonar la concentración de Suiza alegando molestias físicas.

Y cabe hablar en pasado sobre esa condición dudosa porque, después de entrenarse con el grupo en la sesión matinal de este miércoles, el propio Vargas ha confirmado en Canal Sur Radio que se encuentra "al cien por cien" y del todo disponible para que Luis García Plaza cuente con él si lo estima oportuno. En este sentido, ha asegurado estar comprometido y motivado para el choque contra el Betis, aunque no ha ocultado que su futuro en el Sevilla FC se presenta bastante más confuso: "Nunca se sabe".

"El futuro nunca se sabe, no sé qué pasará, pero estoy muy feliz aquí y mi mente sólo piensa en dar el cien por cien"

Rubén Vargas se apunta para el Sevilla - Betis del sábado

"Me encuentro muy bien, gracias a Dios. Sí, es verdad que he tenido un poco de dificultades, pero nada, ahora estoy bien. Entreno con el equipo y me siento muy bien para el derbi", ha explicado Vargas en una entrevista concedida a la radio pública andaluza, en la que asegura que sufrir lesiones de manera tan recurrente no ha mermado sus ánimos ni la confianza en su juego.

Rubén Vargas desperdició un penalti que pudo haber dado el triunfo al Sevilla FC ante el Deportivo Alavés. / Lince

"La temporada es muy larga y todos sabemos que vengo de dificultades desde el principio. Entonces sí, tengo que escuchar a mi cuerpo. Esa fue la decisión y creo que hoy he tenido una muy buena sensación. Estoy listo para el partido", ha remarcado poco después, garantizando que se encuentra totalmente recuperado.

"Cuando estoy en el campo, estoy al cien por cien. Yo no estoy pensando en nada cuando estoy en el campo. Yo me olvido de todas las cosas que pasaron y no estoy pensando en nada que no sea ayudar al equipo. Yo estoy bien, física y mentalmente", ha insistido el extremo suizo.

Pidió abandonar la concentración de Suiza, pensando en el derbi

"Yo siempre quiero jugar, también cuando estoy con la selección; pero después de ganar el primer partido, el segundo ya no era tan importante. Entonces, hablé con el médico y con el club qué sería mejor. Decidimos que así (regresando antes) me voy a tratar para estar bien también para el partido de ahora contra el Betis", ha desvelado el atacante nervionense sobre esas leves molestias físicas.

"También cuando estaba en la selección los compañeros me han dicho: 'Cuando vuelvas tienes el derbi'. Entonces yo sé que es un partido muy especial. Es un partido que yo estoy viviendo mucho, que yo tenía el sueño siempre de jugar. Entonces estoy muy feliz de poder jugar este partido", ha expresado sobre su primer Sevilla - Betis en el Sánchez-Pizjuán.

Vargas abandonó antes de tiempo la concentración de Suiza. / Imago

Vargas analiza El Gran Derbi y elogia al Betis: "Está jugando muy bien"

"Creo que ganar el derbi es muy grande para el club, para la ciudad, para el aficionado... Especialmente, si juegas en casa. Entonces tengo muchas ganas de jugar al frente de mi familia. Quiero dar todo para ganar este partido", ha insistido sobre su motivación para recibir a un Real Betis para el que ha tenido palabras de admiración.

"Yo creo que todos saben que en los últimos años el Betis está jugando muy bien. Pero nada, yo creo que en el derbi pueden pasar todas las cosas. Ahora, nosotros arrancamos también muy bien la temporada, entonces tenemos confianza y estamos muy contentos de jugar este partido", ha analizado sobre quién llega mejor a este choque.

Rubén Vargas, posible salida en el mercado de fichajes de enero

"En el futuro nunca se sabe. El fútbol es el día a día. No lo sé, pero yo estoy muy feliz aquí. Yo sé todo lo que tengo aquí, me encuentro muy bien con el equipo, con los entrenadores, con la ciudad, con la afición... Y estoy muy feliz. Y yo estoy pensando sólo en hacer mi trabajo, en lo que yo puedo dar al cien por cien y mi mente sólo está en eso", ha expresado antes de concluir mandando apoyo a sus compañeros José Ángel Carmona y Alfon González, lesionados de gravedad en los últimos días.