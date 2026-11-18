Este miércoles 18 de noviembre termina el plazo para presentar las candidaturas a la presidencia de la FIFA, que actualmente ocupa el discutido Gianni Infantino; el francés Philippe Diallo, respaldado por la UEFA, y el japonés Koso Tashima ya han presentado sus avales

Este miércoles 18 de noviembre termina el plazo para presentar las candidaturas a la presidencia de la FIFA. Gianni Infantino, que aspira a prolongar su mandato al frente del máximo organismo del fútbol mundial, ya sabe que tendrá oposición en las elecciones del próximo 18 de marzo en Rabat. Y no será únicamente la del francés Philippe Diallo, elegido por la UEFA para intentar arrebatarle el cargo. El japonés Kozo Tashima también ha presentado formalmente su candidatura y ha conseguido reunir los avales necesarios para entrar en la carrera electoral.

El presidente de honor de la Federación Japonesa de Fútbol (JFA) ha conseguido el respaldo de cinco federaciones nacionales, el mínimo exigido por la FIFA para poder concurrir a las elecciones. La propia federación nipona confirmó que el pasado 17 de noviembre envió la documentación al organismo con sede en Zúrich para proponer oficialmente a Tashima como candidato. "Asumo este desafío para que la FIFA pueda convertirse en una organización más sana y que goce de mayor confianza", expresó el dirigente japonés, que quiere presentarse como una alternativa al modelo de gestión de Infantino.

Kozo Tashima, candidato a la presidencia de la FIFA. / Imago

Kozo Tashima: "Asumo este desafío para que la FIFA pueda convertirse en una organización más sana y que goce de mayor confianza"

De esta forma, Tashima se suma a Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, que cuenta con el respaldo unánime de la UEFA, y al exfutbolista suizo Ramón Vega, que también ha manifestado su intención de optar al cargo. Habrá que esperar a que la FIFA revise la documentación y confirme qué aspirantes cumplen todos los requisitos para figurar definitivamente en la papeleta electoral.

Para formalizar una candidatura es necesario presentar el aval de cinco de las 211 federaciones nacionales que integran la FIFA. Un requisito que no parece haber supuesto un obstáculo para Infantino, Diallo o Tashima, pero que sí complicaba las opciones de otros aspirantes.

Infantino, ante su primera gran oposición electoral

La figura de Infantino se ha visto duramente cuestionada desde que el pasado verano se conociera su plan para abrir las competiciones de la FIFA, incluido el Mundial, a la inversión privada. Una estrategia que provocó un importante enfrentamiento con la UEFA y que terminó convirtiendo al organismo europeo en el principal foco de oposición al actual presidente.

Por ello, Infantino no afrontará en 2027 una reelección sin oposición como las que vivió en 2019 y 2023. El dirigente italosuizo, que llegó al cargo en 2016, tendrá que medirse ahora a una candidatura europea encabezada por Diallo y a la alternativa japonesa de Tashima, en unas elecciones que se presentan bastante más disputadas que las anteriores.

La UEFA, Concacaf y la AFC de Asia llegaron a mostrar sus diferencias con el actual presidente, aunque Infantino ha conseguido durante los últimos meses recomponer parte de sus apoyos. El máximo dirigente de la FIFA cuenta con el respaldo de la CAF de África y de la Conmebol, además del apoyo de otras federaciones, mientras que la confederación asiática ya ha expresado públicamente su respaldo al actual mandatario, pese a la candidatura de Tashima.

Diallo busca una alianza con Tashima para derrotar a Infantino

Las elecciones del próximo 18 de marzo en Rabat se convertirán, por tanto, en un auténtico juego de tronos. Para conseguir la presidencia de la FIFA hacen falta 106 votos, la mayoría absoluta de las 211 federaciones que forman parte del organismo.

Diallo parte con una base de 55 votos, los correspondientes a las federaciones europeas que respaldan su candidatura a través de la UEFA. Sin embargo, necesita sumar apoyos fuera de su continente si quiere tener opciones reales de arrebatarle el puesto a Infantino.

En este escenario, la candidatura de Tashima puede jugar un papel importante. De hecho, el propio Diallo ha reconocido que estaría dispuesto a explorar una alianza con el dirigente japonés para unir fuerzas frente al actual presidente. El francés considera que los candidatos que buscan un cambio en la FIFA deben encontrar puntos de encuentro para tener más posibilidades de éxito.

La figura del galo se convierte así en uno de los principales catalizadores del descontento con la gestión de Infantino. Un papel que durante un tiempo pareció destinado al canadiense Victor Montagliani, presidente de la Concacaf, que finalmente no dio el paso para presentarse.

Tashima, de 68 años, cuenta con una dilatada trayectoria en el fútbol japonés y forma parte del Consejo de la FIFA desde 2015. Su discurso gira en torno a la transparencia y la necesidad de recuperar la confianza en el organismo. Queda por ver, no obstante, qué respaldo consigue reunir más allá de las cinco federaciones que han avalado su candidatura.

"Lo que yo represento es mayoritario", asegura Diallo

Mientras tanto, Philippe Diallo ya ha comenzado a perfilar su proyecto para intentar convertirse en el próximo presidente de la FIFA. "No quería quedarme solo en la crítica. También vamos a contribuir y a aportar nuestros puntos de vista. Incluso antes de mi candidatura, consulté a decenas de personas vinculadas a la FIFA, así como a representantes actuales y antiguos de organizaciones internacionales, para conocer sus métodos de gestión", explicó el dirigente francés, en declaraciones recogidas por Foot Mercato.

Diallo también aseguró que ha "consultado a expertos de buena gobernanza" y que está ultimando la composición del equipo que le acompañará en esta aventura electoral. "Lo que yo represento es mayoritario", apostilló.

El francés Philippe Diallo, candidato a presidente de la FIFA por la UEFA. / Imago

Diallo: "Lo que yo represento es mayoritario"

Con Infantino buscando un cuarto mandato, Diallo intentando aglutinar el voto contrario al actual presidente y Tashima ya con los avales necesarios, la carrera por el sillón presidencial de la FIFA ha entrado en una nueva dimensión. .