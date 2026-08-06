Infantino contraataca tras la crisis de la FIFA y anuncia medidas para proteger su reputación

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se ha convertido en el blanco de la diana por varias polémicas pero ahora pasa al ataque y anuncia que tomará acciones mientras que logra el respaldo de la máxima organización de fútbol

Gianni Infantino está viviendo una auténtica crisis en los últimos días, con varios frentes abiertos. El cataclismo del presidente de la FIFA comenzó cuando propuso privatizar el Mundial, una idea que rápidamente rechazaron federaciones, organizaciones y clubes. Pero también se está viendo convertido en el centro de la polémica por el Mundial 2030, en el que Marruecos gana apoyos por su parte para acoger la final pese a que fueron España y Portugal los primeros anfitriones. Sin embargo, Infantino piensa morir matando.

Mientras el máximo responsable de la Federación Internacional de Fútbol Asociación está perdiendo apoyos, él pasa a la acción para defenderse y anuncia que no tolerará más ataques, mientras se gana el respaldo de los otros grandes dirigentes de la FIFA, como Mattias Grafström, secretario general.

Infantino pasa al ataque tras ser cuestionado y criticado por sus gestiones como presidente de la FIFA

Mientras a Infantino le estalla en la cara la polémica por la idea de privatizar el Mundial, él se defiende atacando mientras que la FIFA trata de mostrarle su apoyo. La máxima organización del fútbol ha publicado un comunicado oficial defendiendo y mostrando su apoyo al presidente, a la vez que Gianni se planta contra sus críticos. "No voy a tolerar más ataques a la integridad y buena gobernanza de la FIFA" ha asegurado el dirigente suizoitaliano.

El punto de inflexión que ha provocado esta crisis fue el anuncio de Infantino de su idea de privatizar el Mundial, vendiendo el 20% a a fondos de inversión privados. Además, también se ha ganado críticas las informaciones publicadas que aseguraba que Gianni Infantino habría ofrecido la final a Marruecos para garantizarse apoyos políticos de cara a su futura reelección como presidente de la FIFA, que él mismo ha tachado de ser

Por ello, en el comunicado publicado por la FIFA ha amenazado con tomar "las medidas necesarias para proteger su reputación". De hecho, avisa que no va a permitir "más ataques a la integridad y buena gobernanza de la FIFA".

La FIFA brinda su apoyo a Infantino como presidente

Además de pasar al ataque para proteger su reputación, Infantino consigue apoyos. En la reunión que se ha celebrado este jueves en Rabat, los máximos dirigentes de la FIFA, además de él, le han mostrado todo su apoyo, haciéndolo público en un comunicado oficial.

"El secretario general de la FIFA (Mattias Grafström) y los miembros de la junta directiva de la FIFA presentes reafirmaron su pleno apoyo al Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, como único funcionario elegido por las 211 Asociaciones Miembro de la FIFA " aseguran.

"La alta dirección de la FIFA confía plenamente en que los resultados de la reunión de hoy fortalecerán la gobernanza de la FIFA, ayudarán a restablecer la confianza en la organización y nos permitirán prepararnos para los grandes eventos y desafíos que se avecinan de manera unida y transparente" aseguran en este escrito.

La FIFA rectifica y pide disculpas por la idea de privatización del Mundial

A pesar de apoyar al presidente, la FIFA ha pedido disculpas por la propuesta de la privatización del Mundial. Una idea que dejan totalmente descartada. "En la reunión también se abordó la propuesta de FIFA Forward Enterprise (la empresa que querían crear para privatizar), reconociéndose los errores cometidos" reconoce la máxima organización.

"Se acordó que el consejo de la FIFA y las federaciones miembro no pretendían que se sintieran excluidas del proceso y que este debería haberse gestionado de otra manera. Asimismo, se reconoció que también se cometieron errores tras la filtración de la propuesta a los medios de comunicación" añaden.

"En una carta aparte dirigida al consejo de la FIFA y a las federaciones miembro, se ofrecieron disculpas por estos errores y se asumió el compromiso de garantizar que no se repitan", concluye el comunicado.