Rick Macci: "Si Ferrero termina entrenando o ayudando a Sinner, esto ayudaría a Alcaraz"

El que fuera entrenador de Serena Williams, considerada la mejor jugadora de todos los tiempos, apuesta por el español al cual ve como el gran dominador del circuito ATP durante los próximos años, dando igual que su ex técnico se una ahora a otros tenistas

"Todavía no lo puedo revelar, pero bueno, creo que volveré al circuito, pero todavía no puedo decir con quién". Las palabras de Juan Carlos Ferrero, ex entrenador de Carlos Alcaraz, aún resuenan en el mundo del tenis ya que uno de los técnicos más exitosos y que ha moldeado al español va a regresar en el año 2027. No se sabe quién será su nuevo pupilo. Algunos de los nombres que se ha especulado son Jannik Sinner o Rafa Jódar, dos de las grandes amenazas para un Carlos Alcaraz que sigue siendo visto como un intocable para Rick Macci, ex entrenador de Serena Williams.

Ferrero aún no ha desvelado a quién entrenará

Uno de los nombres que ha sido relacionado con Juan Carlos Ferrero en los últimos días ha sido Jannik Sinner, el rival generacional de Carlos Alcaraz. El italiano va a cambiar de entrenador al final de esta temporada ya que Darren Cahill, su actual técnico, comunicó hace tiempo que se marchaba. Por ello, se espera que el de San Candido incorpore a un nuevo entrenador.

Rick Macci ha asegurado que una posible unión entre Juan Carlos Ferrero y Jannik Sinner no es ningún problema para Carlos Alcaraz. "Si Ferrero termina entrenando o ayudando a Sinner, mi opinión es exactamente la opuesta. Esto ayudaría a Alcaraz si jugaran. Ahora él se encuentra en un momento mentalmente aún más profundo, si es posible, y les puede ganar a ambos".

El ex entrenador de Serena Williams, con la que Carlos Alcaraz ha jugado el dobles mixto del pasado US Open, ha señalado que si el murciano está a su máximo nivel no hay nadie que le pueda ganar. "Cuando Carlos Alcaraz está en plena forma no importa qué sepa o haga el oponente, no tiene rival".

De hecho, Rick Macci ha querido quitarle importancia a la labor de los entrenadores en el tenis actual. "La adversidad hace que la grandeza sea más fuerte. La grandeza encuentra otra marcha. Además, los entrenadores profesionales que viajan reciben demasiado crédito y demasiada culpa. Cualquiera puede ayudar a cualquiera, y contar con un par de ojos diferentes a veces es bueno, siempre y cuando no estén bizcos".

Rick Macci, un amante del tenis de Carlos Alcaraz

No es la primera vez que Rick Macci, ex entrenador de Serena Williams, elogia las cualidades de Carlos Alcaraz al cual considera como un talento generacional difícil de igualar.

Justo después de que el murciano perdiera contra Ben Shelton en los cuartos de final del pasado US Open, el técnico no dudó en asegurar de que Carlos Alcaraz alcanzará la cifra de 20 Grand Slams ganados. "Esta joya forjada en la adversidad, con 139 días de inactividad como telón de fondo, es precisamente la razón por la que alcanzará cotas insólitas y se hará con más de 20 Grand Slams antes de que termine su carrera".

Ahora está en manos de Carlos Alcaraz darle la razón o no a este mítico entrenador que también dirigió, entre otros, a Andy Roddick o Maria Sharapova.