Chile - España Copa Davis 2026: partidos, horarios y dónde ver por TV los partidos de Jódar, Mérida o Landaluce

Dani Mérida y Rafa Jódar disputarán los individuales en un Chile-España que echará de menos a Carlos Alcaraz

La 'nueva' España liderada por Rafa Jódar se juega este fin de semana poder defender el subcampeonato de la Copa Davis logrado el pasado año con un duelo ante Chile en el que no estará Carlos Alcaraz, pero sí la nueva generación de tenistas españoles.

Rafa Jódar y Dani Mérida, las dos sensaciones del tenis español este año, no sólo toman el relevo sino que lo hacen teniendo que afrontar la responsabilidad de jugar los individuales. Parece una decisión lógica dada la gran temporada de tierra del de Leganés y el gran momento que mostró también en la gira americana.

Y, sobre todo, porque aunque Dani Mérida también cuajó una gran actuación en Montreal, donde se ha salido este año ha sido en tierra, donde alcanzó la final de Bucarest y ganó en Umag su primer título en el ATP Tour.

Falta les hará dar lo mejor de sí mismos, porque enfrente, pese a no saber si llegaría Carlos Alcaraz y a que Tabilo es mejor en rápida que en tierra, en Chile han apostado por esta superficie por las características del resto de componentes del equipo suramericano.

Chile afronta con mucha ilusión esta eliminatoria, ya que podría clasificarle por primera vez para una Final a 8 en la Copa Davis. Aunque Jarry lleva dos años con problemas, siguen teniendo un equipo muy competitivo con el veterano Garín y un Tomás Barrios que viene de disputar el cuadro final del US Open.

Dani Mérida abre fuego con Tabilo

El primer partido de la serie será clave y la suerte ha dictado que salga el mejor hombre de Chile, Alejandro Tabilo, ante el número 2 español, Dani Mérida. Será positivo ara un Rafa Jódar que tendrá tiempo de templar los nervios antes de vérselas a continuación con un tenista tan experimentado como Christian Garín.

Para el domingo, David Ferrer ha apostado por la dupla Pedro Martínez/Jaume Munar, recuperando al valenciano, que siempre ha rendido en la Copa Davis, para el dobles. Para los individuales sí podría haber cambios, pero todo dependerá que cómo arranque el sábado la eliminatoria.

Horario y orden de juego del Chile-España de Copa Davis 2026

Sábado 19 de septiembre, 13:00 horas (a partir de las 18:00 horas en España)

Alejandro Tabilo vs Daniel Mérida

Christian Garín vs Rafael Jódar

Domingo 20 de septiembre, 12:00 horas (a partir de las 17:00 horas en España)

Barrios/Tabilo vs Martínez/Munar

Alejandro Tabilo vs Rafael Jódar

Christian Garín vs Daniel Mérida

Cómo ver por TV y online a España en la Copa Davis 2026

Aunque habitualmente, los partidos de España en la Copa Davis los retransmitía RTVE, en este caso, la eliminatoria entre España y Chile, que se disputa entre el 19 y el 20 de septiembre, se podrá seguir en España a través de la plataforma de Movistar +.

En ESTADIO Deportivo les ofreceremos todos los detalles de esta eliminatoria de Copa Davis, en la que Chile y España se juegan el pase a las Finales de Bolonia.