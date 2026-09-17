Sabalenka saca sus fotos 'prohibidas' del US Open con beso a Paula Badosa incluido

La bielorrusa ha pasado página de su última derrota en tierras norteamericanas haciendo gala de lo bien que se lo ha pasado en el último Grand Slam de la temporada, donde coincidió con la española

Sabalenka, como amante de las redes sociales que es, es una de las más activas en ella dentro del circuito WTA. Y la bielorrusa ha decidido pasar página de lo que le sucedió en la final del US Open enseñándole al mundo entero lo bien que se lo pasó en el último Grand Slam de la temporada.

Porque no todo fueron raquetazos, sino también momentos con su pareja y con su amiga Paula Badosa, a la que, como demuestran las fotografías le tiene muchísimo cariño.

Y es que no hay mejor manera de resetearse que pasar un buen rato con los tuyos o, al menos, recordar lo vivido. Y es que el pasado sábado, Aryna se llevó un sofocón más en su historial tal y como confirmó ella en plena pista, donde subrayó estar "decepcionada" después de caer derrotada en la final del Abierto de Estados Unidos ante la kazaja Elena Rybakina por no haber sido capaz de competir mejor.

"Ojalá hubiera podido jugar un poco mejor, pero supongo que habrá que esperar al año que viene", dijo Sabalenka minutos después de su derrota durante un breve discurso en el estadio.

"Obviamente estoy decepcionada, pero quiero felicitar a Elena por un año increíble, por este resultado y por una victoria más que merecida", añadió.

Además de perder la final de Nueva York tras salir campeona en 2024 y 2025, Sabalenka cedió el número uno del mundo en favor de Rybakina después de 99 semanas en lo más alto.

"Siempre vuelvo más fuerte"

En rueda de prensa, Sabalenka valoró positivamente el nivel con el que ha competido durante el Abierto de Estados Unidos y también "contenta" por haber defendido el número uno durante 99 semanas, desde octubre de 2024.

"Como demuestra la experiencia, siempre vuelvo más fuerte y todas estas lecciones que me ha dado esta temporada ya me han hecho más fuerte, pero sin duda también me van a motivar para trabajar mejor el año que viene", afirmó la bielorrusa, que este año también cayó en la final de Australia a manos de Rybakina.

La bielorrusa abordó su actitud tras la derrota, cuando destrozó la raqueta mientras Rybakina celebraba su campeonato: "Es muy difícil controlar las emociones cuando pierdes una final de un 'grande' y cuando intentas ganarlo por tercera vez consecutiva".

"Así que simplemente quería dejarlo salir, porque si me lo hubiera guardado dentro, ya fuera aquí (rueda de prensa) o allí en la pista, no habría sido capaz de decir una palabra o habría terminado comportándome de una manera que no me habría gustado. Así que necesitaba sacar toda esa agresividad y decepción", explicó.

Sabalenka también se mostró esperanzada con sumar más títulos a los 24 que tiene en su palmarés -cuatro 'grandes'- en el futuro, aunque dijo que perder el número uno no lo hará más fácil.

"Cuando sales ahí fuera tienes una diana en la espalda. Da igual si eres número 1, número 2, 3, 4 o lo que sea. Seguiré trabajando duro y mejorando mi tenis, mi nivel. Espero poder ganar algunos torneos más", explicó.

Finalmente, Sabalenka bromeó sobre sus 99 semanas al frente del ranking de la WTA con el nuevo liderazgo de Rybakina: "A ver si Elena puede ganarme en eso. Si sigue jugando así, estoy en problemas".