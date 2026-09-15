Álvaro Valles, en la próxima lista de Luis de la Fuente: la meritocracia son los padres

En LaLiga no hay color con Unai Simón, Joan García o Álex Remiro: nadie para más, ni deja más veces su portería a cero, ni ha parado ya un penalti (a Mbappé, no a un cualquiera), pero es que en las cinco grandes Ligas tampoco le tosen David Raya y compañía, aunque no irá con la 'Roja'

Ni Fabián Ruiz va a ganar el Balón de Oro ni Álvaro Valles va a estar el próximo viernes en la lista de Luis de la Fuente. Por mucho que nos duela a quienes miramos el fútbol sin bufanda, sino simplemente aplicando la lógica y un criterio sin mucho artificio, la meritocracia no existe. Es un invento del de arriba para tener a los de abajo contentos o, como poco, entretenidos. A la hora de la verdad, como defiende de manera tan inmodesta como llamativa Lamine Yamal, el culé y Kylian Mbappé seguramente son los grandes favoritos al título de mejor futbolista del año, que no premiará, como pasó con Andrés Iniesta, a un palaciego humilde que cecea y no tiene sitio ya para los títulos.

Y eso no quiere decir que el extremo de Espluges de Llobregat o el delantero francés vayan a ser injustos poseedores del galardón, ya que han acumulado sin duda puntos, aunque estaría bien que, por una vez, las campañitas defiendan lo más justo. Con el portero de La Rinconada pasa algo parecido: no sale en los titulares y las portadas, como mucho en las de Sevilla. En Madrid y Barcelona les suena, sobre todo tras parar un penalti al mismísimo Mbappé y echarle luego cojones, fruto de la euforia. Un gesto terriblemente antideportivo a ojos de los merengues, que ven perfectamente normal que su delantero se mofe de los metas o defensas rivales. Eso sí, claro. Esto, no.

Ojalá Álvaro Valles genere tanto respaldo para ir a la selección española como Joan García, que pasó de que media España lo pidiera con la boca chica cuando lo paraba todo con el RCD Espanyol (menos aquel misil tierra-aire en el famoso 'momento Antony') a un clamor popular en cuanto se lo llevó el Barça. Hasta De la Fuente, a quien no se le recuerda una rendición tan grande desde que tuvo que comerse sus palabras con Isco Alarcón antes de la Eurocopa de 2024, le hizo sitio en la 'Roja' llamando a cuatro porteros en una convocatoria. Con el ex de la UD Las Palmas, absolutamente en su 'prime', no va a hacer lo mismo. Aunque vengan cuatro partidos de la Nations League en el parón.

Los números hablan por sí solos, pero...

Los argumentos son incuestionables, pero se llama Álvaro y no Joan. Como bien resalta el querido Fran Martínez en su maravilloso perfil @LaLigaenDirecto, el rinconero no tiene parangón aquí: portero con más paradas realizadas (23), portero con más metas a cero (3), portero con más penaltis detenidos (1), portero con más paradas en tiros desde dentro del área (19), portero con más salidas (10). Según las dos principales páginas estadísticas del mundillo, es el mejor jugador de LaLiga (no el mejor cancerbero, sino contando también a los de campo), con un 8,62 sobre 10 de promedio en cinco jornadas. Por encima de Raphinha Dias, Lamine Yamal, Kylian Mbappé y todos los demás.

Pero la cosa no queda ahí. Si los Unai Simón, Álex Remiro o Joan García están por debajo en ese ranking, que suma un puñado de datos objetivos de rendimiento, los simples e incuestionables números, también adelanta a David Raya, porque Valles es, a juicio de su 'hermana' WhoScored, el mejor cancerbero del Viejo Continente. La cosa es seria, pero no va a estar en la lista. Quédense tranquilos. En la quinta jornada, Sofascore le da un 9,9 de nota y, por supuesto, la titularidad bajo palos en un once ideal del campeonato español en el que se cuelan su compañero Natan de Souza, autor del gol de la remontada en La Cerámica, así como los sevillistas Andrés Castrín y Juan Iglesias.