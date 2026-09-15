Abde responde a las amenazas por lucir la camiseta de apoyo a Ceuta en el Villarreal - Betis: "No es una disculpa ante nadie"

El extremo bético ha emitido un comunicado en sus redes en el que asegura que no existe un desprecio al pueblo marroquí en el mensaje de la camiseta y que no se arredra ante las amenazas: "Seguiré representando con orgullo y sacrificio mis raíces"

Después de borrar de sus redes la publicación en la que habían vertido críticas y amenazas por participar en la iniciativa de Villarreal y Betis de apoyo a Ceuta, Ez Abde ha decidido emitir un comunicado en su perfil de Instagram para responder a los graves mensajes que empezó a recibir tras saltar al campo con una camiseta con el lema "Todos somos caballas".

En este sentido, en su escrito deja claro que no se trata de ninguna disculpa ante nadie y que lo sucedido no cambiará en absoluto el orgullo por sus raíces o su entrega en defender los colores de la Selección de Marruecos.

Comunicado de Abde para salir al paso de las críticas y amenazas

"Escribo este comunicado para aclarar una situación ocurrida en el encuentro de liga frente al Villareal CF. Primero quiero dejar clara una cosa, en ningún momento se ha utilizado la camiseta referente al pueblo de Ceuta con un objetivo político o de desprecio hacia mi pueblo, el pueblo marroquí", explica el extremo verdiblanco, que aclara el sentido de la iniciativa de los dos clubes.

"Esta era una camiseta de carácter social en apoyo a una población y a sus habitantes, independientemente de su nacionalidad, que estaban viviendo una situación complicada", señala Abde, que hace hincapié en que no se va a dejar intimidar por las interpretaciones que cada cual haya realizado por su cuenta y que en ningún caso va a pedir perdón por este gesto solidario.

Abde no pide perdón

"Ahora bien, esto no es una disculpa ante nadie y todo aquel que desee usar esto para dudar de mi amor por mi país es libre de hacerlo, yo seguiré viviendo cada día con la cabeza bien alta y seguiré representando con orgullo y sacrificio mis raíces", apunta con firmeza Abde más allá de que saltara al césped sin reparar en el mensaje que llevaba en la camiseta que lucieron a la salida al césped tanto los futbolistas del Villarreal como del Betis.

Lo cierto es que Abde recibió amenazas de mucha gravedad por un gesto meramente solidario y sin herir ninguna sensibilidad. "Hoy vivirás con nosotros aterrorizado, mañana pasarás la peor hora de tu vida", llegaron a ponerle en los comentarios de la única imagen que tenía en Instagram y que borró rápidamente, si bien no fue el único.

El Betis sigue adelante con sus iniciativa en apoyo a Ceuta

También lo llamaron cobarde y traidor a su patria: "Traicionar a la patria no es una postura fugaz, sino una vergüenza que permanecen en la memoria de la historia. La patria no se vende, y quien la vende, pierde el respeto antes de perder su patria".

Estas reacciones violentas no van a frenar mi mucho menos las acciones solidarias del Betis, que ha organizado un amistoso contra el Ceuta el próximo 1 de octubre para recaudar fondos para ayudar a los ceutíes.