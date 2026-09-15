Sergio Canales explica cómo era Mourinho en las distacias cortas: "Hay que tener cuidado"

El ahora jugador del Racing se muesta "agradecido" al luso en cierta manera, aunque reconoce que no fue sencillo: "Me quería ir en Navidad también cedido, que tenía la opción de equipos de Champions y todo. Juegas el mercado, pero luego acaba y sin convocar, tres partidos".

El cántabro Sergio Canales ha vuelto al Racing a sus 35 años, tras un largo periplo fuera de casa. Casi 17 años que le han servido para crecer como futbolista y como persona. "Contento, asimilándolo", reconoce el propio Canales ante Mario Hermoso durante su conversación para el podcast del exfutbolista, 'El Camino de Mario', donde ha rememorado que se fue siendo un niño y que ha vuelto con familia y tres hijos.

"Lo primero que hice al volver es ir a ver el amanecer al Sardinero", comenta Canales sobre su regreso a Santander, donde no considera que esté cerrando el círculo: "No lo sé. No soy tan así. Yo aprendí, por las circunstancias que me han llevado en mi carrera, a ir día a día. Siempre dije, y lo hablaba con el presidente, que si volvía al Racing es porque me sentía al cien por cien".

Al margen de su regreso a Santander, Sergio Canales se ha centrado durante la conversación con Mario Hermoso por su paso por el Real Madrid y su relación con Mourinho como entrenador. Preguntado cómo era el técnico portugués en las distancias cortas, Canales ha reconocido que le guarda cierto agradecimiento, aunque también ha relatado momentos especialmente difíciles durante su juventud. "Con esto hay que tener cuidado", ironiza entre risas el propio Canales, quien argumenta: "Yo le estoy agradecido, en cierto modo, porque creo que él con los jugadores jóvenes, sobre todo en esa época, no te puedo decir ahora, creo que lo veía en la manera de voy a ser duro, porque así le hago fuerte, le hago tal".

Sin embargo, el exjugador del Real Madrid ha reconocido que no guarda muchos recuerdos de conversaciones personales con el entrenador, aunque sí de determinadas decisiones que le afectaron directamente. "De repente parece que vas a jugar y te deja sin convocar", recuerda Canales, quien también ha explicado que durante el mercado de invierno llegó a plantearse una salida en calidad de cedido. "Me quería ir en Navidad también cedido, que tenía la opción de equipos de Champions y todo", relató el ex cántabro. No obstante, después de que terminara el mercado, se encontró con una situación que le golpeó especialmente: "Juegas el mercado, pero luego acaba y sin convocar, tres partidos".

Aquella situación le afectó profundamente, como el propio Canales reconoce: "En ese momento, claro, yo estaba hundido realmente, porque como te he dicho antes, yo solo quería jugar, me daba igual dónde".

La dureza de aquellos meses llegó incluso a su vida personal. Canales recuerda junto a Mario Suárez que hubo tardes en las que no podía contener las lágrimas al llegar a casa. "Es verdad que recuerdo llegar a casa y estar llorando toda la tarde", señala, al tiempo que recuerda una experiencia vivida junto a su pareja, Cristina: "Me acuerdo que Cris me dijo una vez, que yo lo tenía tapado totalmente, de llegar a casa a ella, que me venía a ver y de repente yo con todo apagado en el sofá llorando. '¿Qué te pasa?'. Y digo, 'No lo sé'". Un momento que refleja la dificultad de los primeros años de Canales en la élite, cuando la falta de minutos y la incertidumbre sobre su futuro llegaron a afectar incluso a su estado de ánimo fuera del terreno de juego.

Sergio Canales y las lesiones

La carrera de Sergio Canales también está marcada por las lesiones. El cántabro sufrió tres roturas del ligamento cruzado: dos en la rodilla derecha durante su etapa en el Valencia y una tercera en la izquierda cuando militaba en la Real Sociedad. Tres golpes que estuvieron cerca de cambiar para siempre su trayectoria. El propio Canales ha explicado en diferentes ocasiones cómo aquellas lesiones modificaron su manera de entender el fútbol y, especialmente, el cuidado de su cuerpo. Nada que ver con el Canales de sus inicios: "Acababa el partido y me acuerdo de irme con Cris al Burger King y una Big King XXL después de cada partido. Está buenísimo, estaba de locos".

"Fueron recuperaciones complicadas. Hubo momentos que jugaba ya y decía: es imposible que vuelva a estar al ritmo de Primera", reconoce el mediocentro años después al recordar aquel calvario. La solución fue seguir trabajando cuando prácticamente nadie veía ese esfuerzo: "Hubo trabajo escondido y seguir creyendo. Ir por las tardes a entrenar y pensar que va a llegar". Llegó incluso a plantearse abandonar el fútbol. "Hubo varios momentos. Una vez me dijo el doctor incluso que igual que no iba a volver a jugar", confesaba.

Pero había algo que tenía claro: si algún día dejaba el fútbol, no quería que fuese por las lesiones: "Soy cabezota. Pensé que igual lo dejaba, pero que no fuera por esto. Que fuera porque me hubiera cansado, porque no me gustara el año siguiente... pero no por esto".

De comer Burger King a controlar cada detalle de su alimentación

Las lesiones también hicieron que Canales cambiara radicalmente sus hábitos. "Ya hace muchos años que lo cambié y que me puse más encima de ello. Estar al detalle", explica Sergio Canales, quien comenta que no se trataba simplemente de seguir una dieta estricta, sino de modificar su relación con la comida. "No es dieta en sí. No es lunes una cosa, martes otra... es más comida antiinflamatoria".

El cambio fue considerable. El Canales de sus primeros años como profesional estaba muy lejos del futbolista obsesionado con cuidar cada detalle de su recuperación. El cambio no fue exclusivamente nutricional. Canales empezó también a trabajar con un preparador físico personal, incorporó sesiones de preparación mental y desarrolló una rutina preventiva específica para sus rodillas. En el Betis llegaba hasta dos horas antes de los entrenamientos dpara realizar trabajo preventivo y había convertido la alimentación, la recuperación, la preparación física y la preparación mental en los cuatro pilares de su rutina.

La tercera rotura del cruzado fue especialmente dura para él: "Fue complicado y me ayudó mucho a evadirme de dolores y de otras cosas".Con el paso de los años, aquel cambio terminó convirtiéndose en una de las claves de su longevidad. El futbolista que en sus primeros años no prestaba tanta atención a cada detalle acabó transformándose en un profesional que controla su alimentación, su descanso, la recuperación y el trabajo preventivo. Tres cruzados después, Canales consiguió no solo volver a jugar, sino alcanzar algunos de los mejores años de su carrera y regresar ahora al Racing de Santander, el club en el que todo comenzó.