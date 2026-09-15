Rodri explica su fichaje por el Barcelona: "No fue una decisión fácil, llamé a Mourinho"

El centrocampista del Barcelona y campeón del mundo con la selección española ha confesado el por qué de su negativa al Real Madrid, al que apunta a que "tuvieron un comportamiento ejemplar conmigo". Además, el ex del Manchester City ha desvelado una conversación con Mourinho: "Cuando tomé la decisión también le llamé para agradecer el interés y el trato"

El fichaje de Rodri Hernández por el Barcelona ha sido uno de los grandes movimientos del pasado mercado. El centrocampista dijo adiós al Manchester City tras siete temporadas para firmar por el conjunto de Hansi Flick, rechazando de esta manera al Real Madrid. Por ello, el campeón del mundo con la selección española se ha pronunciado públicamente para explicar los motivos de su incorporación al equipo azulgrana.

Rodri, sobre Julián Álvarez: "Claro que lo ficharía"

De esta manera, Rodri Hernández ha hablado, en una entrevista en Mundo Deportivo, sobre la figura de Julián Álvarez: "Me parece un jugador sensacional. Evidentemente que, claro, ficharía a Julián. Además es que yo he tenido la suerte de estar con él un par de años, y me parece un jugador brutal. Es brutal. A mí me parece brutal. Además, que casi jugó más de 10 que de 9, que era un jugador que venía de 9".

Además, el centrocampista del Barcelona añade, sobre Julián Álvarez, que "también se ha adaptado a una posición ahí que también la puede hacer de media punta, de enganche, incluso de interior jugó partidos. Pero me parece un jugador espectacular".

Rodri y su salida del Manchester City: "Han sido siete años inolvidables"

Por otro lado, Rodri explicó su salida del Manchester City: "Ha sido un proceso, más que una decisión. Primero es entender que tu ciclo haya acabado y que quieres quizás un nuevo reto, un sitio donde seguir construyendo tu carrera. Tengo que agradecer al City por todo lo que me ha podido brindar, que han sido siete años inolvidables a nivel personal y futbolístico".

Tras ello, llegó el momento del Barcelona: "En el momento en que surge la opción del Barcelona, entiendo que es lo mejor para mí por muchos motivos. Yo siempre he basado mis decisiones en un tema deportivo, en donde creo que voy a ser capaz de ganar y ser feliz y, sobre todo, crecer como jugador. Y por eso la apuesta por el Barça, también por la generación de jugadores que tiene y lo que está siendo capaz de construir Hansi".

Rodri, muy claro: "Decir que no al Madrid no es fácil"

Rodri explicó su fichaje por el Barcelona: "Me hubiese gustado que hubiesen sido dos o tres semanas de vacaciones tranquilas y para nada lo fueron. Hubo que analizar muchas cosas y tomar una decisión tan importante con dos de los mejores clubs del mundo. Al final tomé una decisión por el plano deportivo. Me suscitaba un poquito más de ganas y de entender dónde podía ganar y crecer más como jugador".

Sobre su negativa al Real Madrid, el campeón del mundo con la selección española afirma que "no fue una decisión fácil para nada, decir que no al Madrid no es fácil y sobre todo que tuvieron un comportamiento ejemplar conmigo. Al final, con la cúpula de Deco y de Hansi me convencieron"

Rodri: "Cuando tomé la decisión llamé a Mourinho para agradecerle el interés y el trato"

Rodri fue preguntado por su conversación con Mourinho: "No creo que sea lo suyo desvelar una conversación privada, pero evidentemente expresó sus ganas de que fuera y de lo que podía aportar al equipo. El trato fue muy bueno. Cuando tomé la decisión también le llamé para agradecer el interés y el trato. Me parece un grandísimo entrenador, ya lo ha demostrado allá donde ha ido en sus grandes etapas".

El centrocampista del Barcelona habló de su vínculo con Enrique Requelme, que prometió su fichaje por el Real Madrid: "Sinceramente, yo viví al margen de todo esto porque pasó, si no recuerdo mal, en el Mundial y yo estaba centrado con mi selección en conseguir al que es a día de hoy el hito más importante que he logrado".

Rodri y la ausencia de Vinicius en su Balón de Oro: "No me afectó porque ese era mi día"

Por último, Rodri, que fue pillado criticando al Valencia, recordó la ausencia de Vinicius el día que ganó el Balón de Oro: "En su día no me afectó porque ese era mi día y creo que no tenía mucho sentido hablar de gente que no estaba, que no formaba parte de esa ceremonia y de ese momento tan bonito para mí y mi familia. El que me conoce sabe que de este tipo de cosas intento abstraerme, como del tema mediático".