Laporta sigue engordando la deuda del Barcelona para poder acabar el Camp Nou: el dinero que ha pedido a Goldman Sachs

El club azulgrana recurre de nuevo a Goldman Sachs, acreedor también de Sevilla FC, Real Betis o Valencia, por dos nuevas emisiones de bonos por valor de 210 millones, necesarias para mejorar la tesorería, y para buscar una necesaria inyección de otros 300 'kilos' para la reforma del estadio

El FC Barcelona vuela sobre el campo, con seis victorias en los seis primeros encuentros oficiales de la temporada, y también resurge en el plano económico. Esta misma semana se dieron a conocer los límites salariales de todos los equipos de LaLiga y una de las notas más destacadas es el subidón experimentado por el club azulgrana, recortando en casi 80 millones de euros la diferencia con respecto al Real Madrid. Una escalada fruto de su mejoría financiera y de su entrada en la regla del 1/1 que le ha permitido pasar en un año de 351 a 582,769 millones en el LCPD.

Récord de ingresos en el FC Barcelona

De la mano de todo ello, en el ejercicio 25/26 se registraron unos ingresos de récord, con 1.060 millones de euros. Pero Joan Laporta, después de ser reelegido el pasado mes de marzo como presidente para afrontar su último mandato, no se conforma. Quiere devolver al Barça al lugar que le corresponde a todos los niveles y para ello se han presupuestado que la facturación crezca en esta 26/27 hasta los 1.195 millones.

El dirigente culé cogió al club en una situación crítica y lo ha resucitado. Pero aún queda mucho trabajo por hacer. Por ejemplo, acabar el Spotify Camp Nou, cuya reforma no ha finalizado. De los más de 62.000 espectadores actuales aún se debe pasar a 105.000, todos ellos bajo la espectacular cubierta prevista. Pero para ello se necesita una nueva inyección económica de los inversores.

300 millones para poder acabar el Camp Nou

Ahí es donde entra en juego Goldman Sachs, entre otros. El mayor banco inversor de Estados Unidos, que también tiene préstamos concedidos a Sevilla FC, Real Betis o Valencia, es uno de los prestatarios del crédito de 1.450 millones que la entidad culé ya amplió en 50 millones extra. Aunque no será suficiente con ello para instalar la referida cubierta, por lo que se ha decidido pedir otro aumento de 300 millones, a falta cerrar el acuerdo para ello.

La junta directiva encabezada por Laporta sigue buscando de este modo financiación y para ello debe seguir ampliando la deuda, como ya sucedió son la de las Senior Secured Notes, incrementada en 210 'kilos' por los retrasos en la reforma del estadio y sus efectos en el desajuste de la tesorería.

En total, las obligaciones financieras se ha ido hasta los 510 millones para poder seguir reflotando al Barça, refinanciando una parte de la deuda por el Espai Barça por valor de otros 84 millones. Números y más números que se resumen en una deuda Media Notes, como la denominan en el club azulgrana, de 503 millones a 30 de junio, cantidad que estaría asegurada solo con los derechos televisivos.

210 millones para salvar el desajuste de la tesorería

El próximo 19 de septiembre será una fecha clave, con la asamblea de socios compromisarios, y en ella se informará de la formalización de dos nuevas emisiones de bonos que alcanzan los 210 millones por el referido el desfase, para fortalecer de este modo la tesorería en este 2026. La primera de ellas, que tiene a Goldman Sachs como entidad directora, ya ha salido adelante, a devolver en 10 años con un interés fijo del 5,14%. Así, ya se recibió un ingreso de 105 millones en el mes de julio para conseguir la necesaria liquidez.

Por su parte, será entre octubre y noviembre de este año cuando se lleve a cabo la segunda emisión de bonos de Senior Media Notes, de otros 105 millones, debiendo pagar también por esas fechas otro plazo de intereses de 44,6 'kilos'. Así, en total, tras las ampliaciones realizadas también en 2021 y 2024, las obligaciones del Barça se irán hasta los 713 millones de euros, con un 3,36% e un coste medio.

Refinanciar la deuda, el gran logro y el gran objetivo

Pero estos 210 millones no serán utilizados para acabar el Camp Nou, para lo cual se tiene previsto recurrir de nuevo a Goldman Sachs, asesor financiero en la financiación del Espai Barça, que ha encontrado los inversores necesario para poner sobre la mesa los 300 millones que hacen falta. Una entrada de capital que debe ser aprobada en la asamblea.

La clave de todos estos movimientos, en definitiva, es que Laporta y su junta directiva están trabajando para refinanciar todas las deudas que puedan ser mejoradas, consiguiendo una condiciones más favorables. Pero solo se han dado los primeros pasos y aún se piensa en una refinanciación mayor, después de que el interés medio del crédito de 1.500 millones que se aprobó en 2023 ronde el 6,15% tras varias refinanciaciones. Así, tras la primera reestructuración de 2025, el calendario de pagos se alarga hasta 2050.