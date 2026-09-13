Levante - Barcelona: Alineaciones probables, horario, canal y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

Los de Luis Castro reciben al conjunto de Hansi Flick en el Ciutat de Valencia, en un encuentro que medirás las fuerzas de dos equipos que vienen de empatar y ganar, respectivamente, en la anterior jornada de LaLiga EA Sports

El Levante recibe en el día de hoy al Barcelona en el Ciutat de Valencia (16:15 horas). El conjunto de Luis Castro afronta la quinta jornada de LaLiga tras dos empates, una victoria y una derrota, por lo que buscarán el triunfo ante su afición y contra un equipo que está invicto como el de Hansi Flick. Además, el club azulgrana viene de golear al Feyenoord en la UEFA Champions League, en el duelo que tuvo lugar en el Camp Nou.

Luis Castro encara el partido contra el Barcelona con la principal baja de Etta Eyong. El camerunés no encuentra continuidad en el Levante en este arranque de temporada y ya pone el foco en su vuelta a los terrenos de juego. Por otro lado, Hansi Flick cuenta con la ausencia de Roony Bardghji, lesionado de larga duración, además de Frenkie de Jong, que podría estar de regreso tras el inminente parón de selecciones de septiembre.

Así llega el Levante al encuentro contra el Barcelona

El Levante se medirá al Barcelona tras un arranque de Liga irregular. El cuadro de Luis Castro empezó perdiendo en su visita al Espanyol en el RCDE Stadium. Tras ello, sacaron un punto del choque ante Osasuna en El Sadar, sin goles en el marcador. Por otro lado, el equipo granota respondió con una goleada al Real Betis en el Ciutat de Valencia, por 5-2, la que ha sido la primera y única victoria hasta el momento esta campaña.

Además, el Levante deberá estar acertado de cara al gol en el encuentro contra el Barcelona. Los de Luis Castro se han quedado en tres de las cuatro jornadas de LaLiga EA Sports sin ver puerta, por lo que es una tarea pendiente para el equipo de cara a los siguientes partidos. De esta manera, el técnico portugués pone el foco en sus principales atacantes, como son Iván Romero, Brugué, Musuayi, Ratkov o Víctor García.

El Barcelona, dispuesto a seguir liderando en LaLiga

Por otro lado, el Barcelona está ofreciendo una gran versión en este arranque de temporada. El conjunto de Hansi Flick ha empezado la campaña tal y como terminó la anterior, demostrando su poderío y superioridad en LaLiga EA Sports. De hecho, han conseguido vencer y con goleadas en tres de los cuatro partidos disputados hasta el momento, ante el Elche, Rayo Vallecano y Valencia, además del 2-0 frente al Athletic Club.

¿A qué hora se juega el partido? Levante - Barcelona

El horario fijado para el Levante - Barcelona de la quinta jornada de LaLiga EA Sports es el siguiente: 16:15 en horario peninsular y 15:15 en Canarias, de este domingo 13 de septiembre.

Levante No Iniciado - Barcelona

¿Dónde ver el encuentro por TV y online? Levante - Barcelona

El encuentro entre el Levante y Barcelona se podrá seguir en directo, en televisión, a través de Movistar+, así como a través de Orange y LaLiga TV Bar.

¿Cómo seguir el partido en vivo online? Levante - Barcelona

Además, el Levante - Barcelona podrá seguirse, de manera online, a través de la web oficial de ESTADIO Deportivo. Este medio le ofrecerá la mejor previa del encuentro en Ciutat de Valencia desde dos horas antes del comienzo del partido, con datos de ambos conjuntos, así como la situación y cómo llegan el conjunto de Luis Castro y Hansi Flick, que viene de ganar al Feyenoord en UEFA Champions League.

Tras ello, ESTADIO Deportivo le ofrecerá la crónica del Levante - Barcelona, con todo tipo de detalles de lo que haya ocurrido en Ciutat de Valencia. Además, este medio ampliará la cobertura con las declaraciones de ambos entrenadores, Luis Castro y Hansi Flick, así como la del resto de protagonistas y las jugadas polémicas que puede haber en el choque.

Alineaciones probables de Levante y Barcelona

Levante: Ryan, Pérez, Dela, Mandi, Manu Sánchez, Oriol Rey, Brugué, Bardeli, Olasagasti, Thiago Fernández, Iván Romero

Barcelona: Joan García, Eric García, Eric Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart, Fermín, Rodri Hernández, Pedri, Lamine Yamal, Gordon, Raphinha