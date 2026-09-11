MotoGP San Marino 2026 | Horarios y dónde ver en TV el Gran Premio de San Marino en el circuito de Misano

El circuito de Misano acoge una nueva prueba del Mundial de MotoGP, que puede ser clave en el devenir del campeonato en un momento de máxima igualdad entre Jorge Martín, Marc Márquez y Marco Bezzecchi

El Mundial de MotoGP afronta este fin de semana su decimocuarta parada con el Gran Premio de San Marino, una cita que devuelve la competición al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Del 11 al 13 de septiembre, el trazado italiano inaugura además un tramo especialmente exigente del calendario, con seis carreras concentradas en apenas ocho fines de semana.

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La clasificación llega a Misano más apretada que nunca. Jorge Martín conserva el liderato, aunque Marc Márquez ha recortado buena parte de la distancia gracias a su triunfo en Aragón y afronta ahora uno de los escenarios donde históricamente ha ofrecido un rendimiento extraordinario.

El piloto de Ducati acumula 11 podios en el circuito, nueve de ellos con victoria -entre ellas las dos últimas-, por lo que parte nuevamente entre los grandes candidatos al triunfo. No obstante, se prevé que las Aprilia sean muy fuertes aquí, por lo que, dependiendo de lo que ocurra, puede ser clave para el devenir del Mundial.

El líder, Jorge Martín, buscará reaccionar después de un fin de semana complicado en Aragón. Su Aprilia ha demostrado capacidad para competir en escenarios muy diferentes y, en general, está siendo la más fuerte este año.

Del resto, Pedro Acosta llega reforzado tras terminar segundo en MotorLand y aparece como una alternativa cada vez más seria a los favoritos. Raúl Fernández, Álex Márquez y Fabio Di Giannantonio también podrían aprovechar un circuito que suele ofrecer oportunidades a un abanico amplio de pilotos. Y Marco Bezzecchi llega muy fuerte y motivado; y en casa será el verdadero peligro. De hecho, muchos lo señalan como el gran favorito.

El fin de semana estará condicionado además por las ausencias y novedades de la parrilla. Ai Ogura continúa recuperándose de su lesión en el pulgar izquierdo, mientras Pol Espargaró volverá a ocupar el puesto de Maverick Viñales. También ha acaparado atención el anuncio -este jueves- de Álex Rins, que pondrá punto final a su etapa en MotoGP después del Gran Premio de Valencia.

A Italia llegan como líderes del mundial Jorge Martín en MotoGP, Manu González en Moto2 y Máximo Quiles en Moto3. Un triplete de españoles que confirman el dominio del motociclismo nacional a nivel mundial.

Horarios del Gran Premio de San Marino 2026

MotoGP tendrá este fin de semana sus horarios habituales, con el Sprint a las 15:00 horas y la carrera del domingo a las 14:00 horas. La acción comienza desde este viernes, con los primeros libres de Moto3 a las 9:00 de la mañana.

Viernes 11 de septiembre

09:00 - 09:35 FP1 Moto3

09:50 - 10:30 FP1 Moto2

10:45 - 11:30 FP1 MotoGP

13:15 - 13:50 Práctica Moto3

14:05 - 14:45 Práctica Moto2

15:00 - 16:00 Práctica MotoGP

Sábado 12 de septiembre

08:40 - 09:10 FP2 Moto3

09:25 - 09:55 FP2 Moto2

10:10 - 10:40 FP2 MotoGP

10:50 - 11:05 Q1 MotoGP

11:15 - 11:30 Q2 MotoGP

12:45-13:00 Q1 Moto3

13:10-13:25 Q2 Moto3

13:40-13:55 Q1 Moto2

14:05-14:20 Q2 Moto2

15:00 SPRINT MotoGP (13 vueltas)

Domingo 13 de septiembre

09:40 - 09:50 WUP MotoGP

11:00 CARRERA Moto3 (20 vueltas)

12:15 CARRERA Moto2 (22 vueltas)

14:00 CARRERA MotoGP (27 vueltas)

Dónde ver el Gran Premio de San Marino de MotoGP 2026

El Gran Premio de San Marino de MotoGP 2026 se podrá seguir por los canales DAZN 1 (70) y DAZN 1 Bar (Movistar 149), a través de la OTT de DAZN. También se podrá ver por la plataforma DAZN y otras opciones.

Además ofrecemos la posibilidad de seguir las pruebas sobre territorio italiano de MotoGP a través de nuestra página web, ESTADIO Deportivo, donde encontrarás toda la información de lo que ocurra en el circuito de Misano, con especial atención a los pilotos españoles, además de mantenerte al día todo el fin de semana de la actualidad del evento.