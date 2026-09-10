Alineaciones Sevilla FC - Valencia CF: Alineación posible de García Plaza y Corberán en la jornada 5ª de LaLiga EA Sports

El técnico madrileño afronta con solamente dos bajas su búsqueda de redención en casa, mientras que su homólogo de Cheste tiene hasta ocho ausencias, pese a lo cual espera inaugurar de una vez su casillero de victorias este curso para no ver peligrar su puesto en el banquillo

Sadiq, que se lo pierde por lesión, presiona a Kike Salas durante el 0-2 del pasado mes de marzo en Nervión.IMAGO

El Sevilla FC, con la vuelta de un Marcao Teixeira que compensa la baja por sanción y lesión de Arouna Sangante (también sigue fuera Rubén Vargas), recibe a un Valencia CF en cuadro que, además, es colista de Primera división, con un solo punto de 12 posibles. Con su entrenador muy cuestionado, viene de ser apalizado en Mestalla por el todopoderoso líder FC Barcelona. Llega muy justo Justin de Haas, viaja Guido Rodríguez sin el alta médica para hacer grupo, mientras que siguen en el dique seco Sergi Canós, José Manuel Copete, Diego López, Mouctar Diakhaby, Umar Sadiq, Luis Rioja y Dimitri Foulquier.

El posible once nervionense

Ya dejaba caer Luis García Plaza que podría variar el sistema para apostar por una doble punta con Lucas Stassin y Robbie Ure, aunque con opciones igualmente para Isaac Romero algo escorado en la izquierda si el dibujo se acerca algo más al 1-4-3-3, con Lucien Agoumé y Jon Guridi fijos en la parcela ancha, más Giorgi Kochorashvili o Youssouf Fofana.

En defensa, amén de Odysseas Vlachodimos bajo palos, pocas dudas: Andrés Castrín será la pareja del restablecido Kike Salas en el eje, con Juan Iglesias y Gabriel Suazo en los laterales, con una alternativa en la que el pucelano sería central en vez del gallego y José Ángel Carmona entraría en la diestra. Menos papeletas para el 1-5-3-2, con Miguel Sierra sacrificado.

El posible once che

Podría alterar sus planes Carlos Corberán y pasar de una defensa de cinco a otra de cuatro, siempre con Arnau Martínez (que puede ser central o lateral derecho), Pepelu García y César Tárrega en sus planes, aunque con o sin Pablo Maffeo en el once. Por la izquierda, Jesús Vázquez parece por delante de José Luis Gayá. El portero será Stole Dimitrievski, mientras que Filip Ugrinic y Javi Guerra llevarán el timón, escoltados por David Otorbi y Ryunosuke Sato. La gran novedad apunta a ser Harvey Elliott en la media punta, mientras que Hugo Duro o Arnaut Danjuma oficiarán como referencia en ataque.

Ficha técnica del Sevilla - Valencia de LaLiga

Sevilla FC: Vlachodimos; Juan Iglesias, Castrín, Kike Salas, Suazo; Kochorashvili o Fofana, Agoumé, Guridi; Miguel Sierra, Stassin o Isaac Romero y Robbie Ure.

Valencia CF: Dimitrievski; Arnau Martínez, Tárrega, Pepelu, Jesús Vázquez o Gayà; Ugrinic, Javi Guerra; Otorbi, Elliot, Sato; y Danjuma o Hugo Duro.

Árbitros: Busquets Ferrer (balear), con el madrileño Del Cerro Grande en el VAR.

Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán.

Hora y TV: 21:00 (DAZN LaLiga).