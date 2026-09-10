LaLiga da la razón a Del Nido Carrasco y pide más a su eterno rival: "Si vuelve a estar en Champions..."

Javier Tebas y Javier Gómez confirman "el esfuerzo" del club nervionense "por equilibrar su cuenta de resultados", anunciando que "esta temporada 26/27 va estar muy cerca, sino dentro ya" del saldo positivo, mientras que en La Cartuja están "con los ingresos mínimos de un club en fase liga de la UCL"

"Destacaría el esfuerzo que están haciendo con la cuenta de resultados, por equilibrarla. Recalcar el porqué, pues eran muchos años seguidos jugando la Champions League y muchos ingresos más por temporada, lo que le permitía tener unas masas salariales muy elevadas (75-80 más). Cuando dejas de jugar la UCL, no tienes esos ingresos y los jugadores siguen cobrando lo mismo. Es un problema estructural del fútbol europeo que vengo denunciando. Aquellos clubes que juegan competición europea y dejan de jugarla entran en problemas económicos. Habrá que inventar algo, nosotros lo hacemos con la ayuda al descenso", explicaba Javier Tebas este jueves sobre el Sevilla FC.

El presidente de LaLiga, además, lanzaba en su comparecencia ante los medios de comunicación un guiño a la entidad nervionense: "Para mí no es un problema de gestión del club, sino un problema estructural de cuando juegas competición europea muchos años. Los ingresos no sólo proceden de la televisión, son también de taquilla, que son importantes". En el mismo sentido se pronunciaba su director general corporativo, Javier Gómez, que daba la razón a José María del Nido Carrasco en la previsión optimista que hizo de las cuentas durante su reciente rueda de prensa tras el cierre del mercado estival de fichajes.

"Por los datos auditados que tenemos, esta temporada 26/27 va a estar muy cercano, si no dentro ya, del equilibrio, del 'break even', de no tener pérdidas. Si miramos las últimas temporadas, es algo público, han sido 140 millones de euros de unas pérdidas acumuladas que son un poco como lo que le pasó al FC Barcelona, una carga que tiene el club y que la va a seguir llevando hasta que no vaya recuperando y reequilibrando esas pérdidas que ha tenido en esos cuatro años. Es lo que le pasa al Sevilla FC. No jugar competición europea es como un descenso de categoría".

Previsiones muy bajas que podría superar para ganar más límite en enero

En cuanto al Real Betis, el propio Javier Gómez ratificaba un listón por lo bajo en el que ahondaba luego Javier Tebas: "Conforme vayan pasando partidos, si va ganando (que esperemos que así sea), irá aumentando sus ingresos. Eso ya depende. Nos acogemos a los números; ojalá ganen más equipos españoles y se pague cuanto más mejor". Su 'jefe' terciaba: "Se han puesto en el ingreso mínimo de un club que vaya a competir en esta fase de grupos. Hay unos ingresos estipulados, porque depende de la clasificación que tú tengas en esa ronda inicial. El mínimo histórico en Champions es cero. El año que viene, si sigue en UCL, a lo mejor puede tener otros criterios, pero ahora es así".

Y es que, para calcular las posibles cantidades que llegarán a las arcas verdiblancas y fijar el LCPD, se ha tenido en cuenta no sólo el fijo, de unos 20 millones de euros, sino el listón fijado en las últimas participaciones de Girona FC (que jugaba la máxima competición continental de clubes por vez primera en su historia) y Villarreal CF, ya con el nuevo formato del torneo. Con el triunfo en Lille, el cuadro de Manuel Pellegrini ya ha igualado los tres puntos rojiblancos y triplicado la producción amarilla. Con otra victoria, superaría las expectativas, por lo que el reajuste en el límite salarial para el mercado invernal podría incluir, con mayores ingresos, un pellizco extra.