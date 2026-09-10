El Sevilla reduce aún más su LCPD y sigue siendo el más bajo de Primera; el Betis, quinto, lo aumenta y fija un nuevo récord

Una vez abrochado el mercado estival, LaLiga hace público que los nervionenses fijan todavía el listón por debajo en cuanto a cantidades que se pueden gastar en plantilla, cuerpo técnico y cantera (20.161.000 euros), mientras que sólo Real Madrid, Barça, Atlético y Villarreal superan a los verdiblancos (142.847.000)

Como es costumbre tras el cierre de las ventanas de transferencias, LaLiga ha hecho oficiales este jueves los montantes que constituyen el Límite de Coste de Plantilla Deportiva en Primera y Segunda división, una clara referencia de la salud económica de cada entidad en la elite del fútbol español. Este LCPD es "el importe máximo que cada club/SAD puede consumir durante la temporada 2026/2027 tras el mercado de verano, y que incluye el gasto en jugadores, primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico del primer equipo (plantilla inscribible según el artículo 38 de las Normas de Elaboración de Presupuestos)", además del "gasto en filiales, cantera y otras secciones".

Y añade la patronal que "los conceptos que se incluyen en el Límite de Coste de Plantilla Deportiva inscribible y no inscribible son: salarios fijos y variables, seguridad social, primas colectivas, gastos de adquisición (incluidas comisiones para agentes) y amortizaciones (importe de compra de los jugadores imputado anualmente en función del número de años de contrato del jugador). Cada club o SAD propone a LaLiga su LCPD, en cumplimiento de las normas de elaboración de presupuestos de clubes, correspondiendo al Órgano de Validación de la misma aprobar el límite propuesto o, en su caso, rectificarlo hasta el importe que garantice la estabilidad financiera".

El Sevilla sigue siendo el 20º de Primera, todavía más bajo que en la 25/26

Aunque tocó suelo en la 24/25, cuando arrancó septiembre con 2.499.000 euros de límite salarial y afrontó desde febrero la recta final de aquel curso con apenas 684.000, el Sevilla FC sigue siendo el club con el LCPD más bajo de toda Primera división. Con 20.161.000, está por debajo de los recién ascendidos Málaga CF (el siguiente, con casi 34 millones), Real Racing Clubr y RC Deportivo de La Coruña (que en realidad supera a otros como RCD Espanyol, Levante UD, Deportivo Alavés, CA Osasuna, Rayo Vallecano, Getafe CF y Elche CF).

Tras la intensa labor de reducción de masa salarial a la que hacía alusión recientemente el presidente nervionense, José María del Nido Carrasco, el cuadro blanquirrojo, que busca patrocinador principal, reduce, incluso, sus listones de la 25/26, que fueron idénticos tras ambos mercados: 22.139.000 euros. No hace tanto, en la 23/24, tenía el cuarto Límite de Coste de Plantilla Deportiva, tras Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid, con 168.720.000 euros. Un evidente cambio de panorama en lo financiero.

Presupuesto 'Top' y un baremo a la altura

El Real Betis, que presentó en su última junta general de accionistas un presupuesto récord para la 25/26 de 203,76 millones de euros, continúa en su línea ascendente, poniendo todo el dinero en el campo, de lo que presumen siempre sus dirigentes. Con todo, como se han encargado de aclarar en sus comparecencias públicas tanto Ángel Haro como José Miguel López Catalán, la planificación ha sido responsable, lo que no quita que se haya superado el LCPD de la pasada campaña.

Como en la clasificación del último ejercicio, el conjunto verdiblanco es el quinto de Primera división en límite salarial, por detrás de merengues, culés, colchoneros y castellonenses. Con 142.847.000 euros, establece un nuevo listón por arriba, superando a iguales como Athletic Club y Real Sociedad, ligeramente por debajo, mejorando los montantes de la 25/26, que los verdiblancos comenzaron con 125.946.000 y terminaron con 122.147.000. Entonces, guipuzcoanos y vizcaínos estaban por delante.