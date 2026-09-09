La búsqueda de patrocinador para la camiseta del Sevilla tiene letra pequeña: "Habrá novedades en las próximas semanas"

El equipo ha jugado los cuatro primeros partidos de la temporada publicitando a su Fundación 1890 en sus equipaciones a la espera de poder cerrar un acuerdo con el sustituto de Midea; una tarea que, a pesar de las necesidades económicas, no es tan sencilla como aceptar la primera oferta medio interesante que reciba

Hace sólo dos años presentó 82 millones de euros de pérdidas, un descenso vertiginoso de ingresos -de jugar la Champions a pelear por no descender- y una creciente cifra de deudas que dibujaban una amenaza muy real para la supervivencia como sociedad anónima deportiva. Sin embargo, este pasado martes el Sevilla FC ofreció una auditoría muy optimista acompañada de datos realmente sorprendentes: sólo 4 millones de euros de pérdidas y una deuda neta de 60 millones de euros después de pegarle un pellizco de 30 millones en sólo tres meses (era de 90 el 30 de junio). Y eso que sigue sin patrocinador principal un mes después de arrancar la temporada 2026/2027.

Los condicionantes del Sevilla FC para vender publicidad en las camisetas del Sevilla FC

En todo este proceso de ingeniería financiera, con una extrema necesidad de ingresar todo lo posible y gastar poquísimo, ha vuelto a llamar poderosamente la atención la ausencia de un patrocinador principal en las camisetas del Sevilla FC. Esto ya sucedió en la 24/25, cuando el pecho blanquirrojo lució totalmente diáfano hasta que bien avanzado el curso apareció Midea. La empresa experta en refrigeración acabó su contrato a finales de la 25/26 y, con cuatro jornadas ya disputadas en LaLiga 26/27, sigue sin cerrar un sponsor y rellena ese espacio publicitando la labor social de la Fundación 1890.

La situación económica invita a pensar al aficionado que, antes que jugar sin patrocinador, sería mejor vender ese espacio a quien sea. No parece descabellado opinar que mejor cobrar poco que nada. Sin embargo, la cosa no es tan simple. El Sevilla FC está forzado a cobrar lo que estima que cuesta ese espacio y no menos. Y no es por orgullo, por estatus ni por estrategia de marketing. No sólo es que aquí no aplica eso de que cualquier cantidad sirve para sumar, sino que incluso podría restar una venta inferior a lo estimado previamente.

La razón, según ha podido saber ESTADIO Deportivo, es que ya hay presupuestado un ingreso por patrocinio que, en caso de cerrarse por una cantidad inferior, metería algo en caja, sí, pero a cambio haría subir esa cifra de pérdidas que está en -4, rozando el 'break even', si la oferta aceptasa fuese inferior a esa cifra preestablecida. Con todo, el presidente José María del Nido Carrasco anunció que "en los próximos días espera poder contar novedades" en este asunto.

Negociaciones abiertas con varias marcas: "Estamos trabajando para vender activos en la equipación"

"La hoja de ruta es la misma que siempre. Tenemos un departamento de patrocinio que está trabajando para vender los diferentes activos de la equipación del Sevilla. Uno de ellos es el 'Main Sponsor' y esperamos tener solucionadas dichas circunstancias en las próximas semanas", explicó sobre ese patrocinador principal para el pecho y los posibles acuerdos con otras marcas para venderles otros espacios en las mangas, la espalda o el pantalón. Las conversaciones marchan por buen camino, señaló en una comparecencia en la que celebró el gran mercado de fichajes firmado por José Ignacio Navarro.

Mientras llega el nuevo patrocinador, el Sevilla FC seguirá promocionando su Fundación 1890

Hasta que se puede anunciar el acuerdo con alguna marca, el Sevilla FC seguirá llevando en el pecho el nombre de su fundación. "A través de la Fundación 1890, el Sevilla FC presta ayuda a los colectivos más desfavorecidos además de articular su obra social. Ahora, para el comienzo de esta temporada, la entidad ha querido visibilizar esta labor en general y en concreto dándole un impulso a la recta final de la consecución de su Reto en el Polígono Sur de Sevilla", explicaba a mediados de agosto en un comunicado oficial.

"Con la Fundación 1890, el Sevilla FC ha fomentado la ayuda y las donaciones de empresas, aficionados y abonados del club en un compromiso colectivo por la inclusión plasmado de forma real en este Reto de dar hogar a personas que no lo tienen. El club nervionense puso en marcha la pasada temporada su Reto para el Polígono Sur, en colaboración con la Fundación Atenea, con un claro objetivo: rescatar a tres personas adultas en situación de extrema vulnerabilidad para darle un hogar", explicaba la nota.

Asimismo, añadía que esta iniciativa contempla también "ofrecer formación personal y laboral para que puedan adquirir autonomía para la búsqueda activa de un empleo que pueda transformar sus vidas". "Es una muestra más de la clara vocación y filosofía de la Fundación, como reza su lema Somos de Todos. Ahora, esta labor tendrá su eco y su proyección en el mejor escaparate posible, la camiseta del Sevilla FC".