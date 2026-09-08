Contador, sobre Perico e Indurain: “Dicen que mis cualidades son más parecidas a las de Perico que a las de Indurain, porque Pedro era más escalador y Miguel de subir a ritmo”

El último gran campeón español, referente de la generación que encabeza Enric Mas, recuerda su relación con la generación de grandes ciclistas españoles que le precedió

El liderato de Enric Mas en la Vuelta a España 2026 ha despertado la ilusión de los aficionados al ciclismo en España, que llevaban muchos años esperando ver a un español con opciones reales de ganar una Vuelta cuando no hace tanto podían ver cómo la ronda española se la apuntaban los ciclistas nacionales y que, incluso, llegó un momento en que también dominaban completamente el Tour de Francia.

La generación de Contador, Purito, Valverde, Samuel Sánchez, Sastre, los últimos años de Heras... creó mucha afición por el ciclismo, como en esa generación habían creado Indurain o Perico Delgado quince años antes. Precisamente, Alberto Contador es el último campeón nacional. Ganó La Vuelta en 2014, por lo que de vencer Enric Mas este año habría logrado romper el 'maleficio' doce años después.

Enric Mas coincidió con los últimos años del ciclista de Pinto, que ahora sigue de cerca su trayectoria como comentarista de Eurosport. Un año después de la retirada del madrileño en 2017, el ciclista balear alcanzó el primero de los cuatro podios que hasta ahora atesora el líder del Movistar Team.

Contador sí fue un referente para Mas y, sin embargo, el ciclista de Pino asegura que él no se hizo ciclista por los triunfos de la generación anterior y que sólo con el paso de los años y con el mayor conocimiento del deporte que finalmente le dio la fama fue sabiendo de las hazañas de Perico Delgado o Miguel Indurain, los campeones del Tour en los años 80 y 90.

Contador, más explosivo, como Perico Delgado

El propio Alberto Contador ha hablado en alguna ocasión sobre ellos y ha reconocido que su estilo se asemejaba más al segoviano que al navarro. “Dicen que mis cualidades son más parecidas a las de Perico que a las de Indurain, porque Pedro era más escalador y Miguel era más fuerte, más de subir a ritmo", aseguraba en una entrevista con AS, donde aclaraba que Perico Delgado sí era un espejo en el que él podía mirarse. "Creo que me parezco más a Perico” , sentenciaba.

Ya fuera por esto o por otro motivo, aprovechó que Delgado era comentarista y acompañaba habitualmente las grandes vueltas para pedirle consejo en un Tour de Francia que acabó ganando en 2007. “Después del Peyresourde, aquel día que ataqué tanto a Rasmussen y que estuve a punto de descolgarle, hablé con Perico sobre cómo podía despegar al danés”, admitía el madrileño sobre una de las etapas de su carrera que más se recuerdan.

Con Perico Delgado tiene otra anécdota, ya que el segoviano lo ha entrevista en más de una ocasión y, en una, le preguntó cómo había salido tan buen escalador si en Pinto no hay montaña. “Tengo mucha curiosidad contigo. ¿Qué puertos de primera categoría hay en Pinto, donde naciste, para ser tan buen escalador?”, le preguntaba Perico. Y Contador le contestó: “No hay nada de montaña. En Barcarrota, el pueblo extremeño de mis padres, hay más. Allí gané mi primera carrera comiendo un bocadillo”, recordó.

En los primeros recuerdos de Contador está Indurain

Aunque, por este motivo, ha tenido gran afinidad con el campeón castellano, Alberto Contador también se ve similitudes con Miguel Indurain. En su caso, por su papel de estratega. “También me gusta calcular como Miguel Indurain. Me interesan las clasificaciones generales, no voy a ponerme todos los días a sumar victorias de etapa”, advertía el madrileño en El Espectador.

Contador, de hecho, sí recuerda a Indurain corriendo y no a Perico. Aunque admite que en ese momento jugaba al fútbol y hacía atletismo, no pensaba que un día sería ciclista. “Mi primer recuerdo del ciclismo por televisión fue el último Tour de Indurain. Yo no tenía predilección por este deporte”, recuerda Alberto Contador.