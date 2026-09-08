Sorpresa con los nominados al Balón de Oro 2026: mejor club, entrenador y jugador joven del año

France Football calienta el Balón de Oro 2026 con una lista de nominaciones que agitan el debate: LaLiga vuelve a mandar entre los jóvenes, Dembélé se moja con un pronóstico explosivo y el PSG asoma como epicentro del próximo veredicto

Ya cada vez queda menos para conocer el próximo ganador del Balón de Oro. Antes que ello, France Football ha comenzado anunciar los candidatos a los premios que también se entregan en este anual evento, como el del mejor club masculino y femenino del mundo, el mejor entrenador del fútbol masculino y femenino. Todo ello, a la espera de los 30 nominados para el Balón de Oro como tal.

Además, también se han desvelado los nominados al premio al mejor jugador y jugadora joven del año. En este caso, la lista cuenta con participación importante de LaLiga EA Sports, ya que no podría faltar la presencia de los campeones del mundo con la selección española, como son Pau Cubarsí y Lamine Yamal. Además, irrumpe uno de los fichajes del Real Madrid en el pasado mercado de verano: Yan Diomandé.

Dembélé sorprende con sus predicciones para el Balón de Oro 2026

A la espera de saber los nominados para el Balón de Oro 2026, candidatos como Ousmane Dembélé se han querido 'mojar' con sus predicciones: "No creo que este trofeo esté en duda. Creo que se quedará en manos de un jugador del PSG. ¿Mis tres favoritos? Un poco revueltos: Kvaratskhelia, Harry Kane, que tuvo una temporada buenísima, y creo que Kylian Mbappé".

El delantero del PSG valoró otros jugadores: "¿Yo? ¡Para nada! Nunca me pongo en esas situaciones. Nunca voto por mí mismo. Hay muchos más. Michael Olise podría estar entre ellos porque tuvo una temporada increíble. Fue el mejor jugador de la Bundesliga. Lamine Yamal también. Fabián Ruiz, Pacho... Solemos olvidarnos de él, de Pacho. Espero que no nos olvidemos de él este año, porque se lo merece".

Nominados al premio al mejor equipo masculino y femenino de 2026

Por otro lado, ya se han anunciado los nominados a mejor equipo femenino de 2026, que son, en este caso, el Barcelona, Bayern de Múnich, el Club América, el Manchester City y el Olympique de Lyon. A priori, el conjunto azulgrana parte como favorito tras alzarse con la UEFA Women´s Champions League, además de la Copa de la Reina, ante el Atlético de Madrid.

En cuanto a los mejores equipos masculinos del mundo, los nominados son los siguientes: Arsenal, Bayern de Múnich, Bodo Glimt, Flamengo y PSG. El equipo dirigido por Luis Enrique puede ser el favorito al conseguir ganar la UEFA Champions League, por segunda vez consecutiva, derrotando al conjunto de Mikel Arteta en la final de Budapest.

Nominados al premio al mejor entrenador del fútbol masculino y femenino de 2026

En este caso, los nominados al mejor entrenador del fútbol masculino son Mikel Arteta, Luis de la Fuente, Unai Emery, Vincent Kompany y Luis Enrique. Al igual que ocurre en los premios al mejor club del mundo, el técnico del PSG puede partir como uno de los favoritos, con la fuerte competencia del seleccionador español, campeón del mundo al derrotar a Argentina en la gran final.

Turno para los mejores entrenadores del fútbol femenino: Jonatan Giráldez, Andrée Jeglertz, Nils Nielsen, Pere Romeu y Elena Sadiku.

Nominados al premio al mejor jugador/a joven de 2026

También se han anunciado las nominadas a la mejor jugadora joven del mundo. En este sentido, aparecen en la lista Veerle Buurman, futbolista del Chelsea, Vicky López y Clara Serrajordi, del Barcelona, Felicia Schroder, del Real Madrid y, por último, Lily Yohannes, del Olympique de Lyon. De esta manera, todo parece indicar que una de las dos azulgranas se llevará este premio tras los exitos conseguidos por el conjunto de Pere Romeu

France Football ha anunciado la lista de los nominados al premio del mejor jugdor joven del año 2026. En esta lista podemos encontrar a Kerim Alajbegović, Ayyoub Bouaddi, uno de los fichajes del Manchester City, Pau Cubarsí, flamante campeón del mundo con España, Yan Diomandé, otra de las llegadas del Real Madrid, además de Lennart Karl, Éli Junior Kroupi, Lamine Yamal, Johan Manzambi, Ibrahim Maza, Warren Zaïre-Emery.